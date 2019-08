Bolivia.- Evo Morales afronta "optimista" la campaña electoral y pide a la población que no confíe en las encuestas

Publicado 03/08/2019 6:43:11 CET

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha propuesto a su partido el desafío de conseguir más de cuatro millones de votos para el binomio que lidera junto con el vicepresidente Álvaro García y con el que se presenta a las elecciones del 20 de octubre.

Durante un acto oficial, el mandatario venezolano --que ha sido criticado en reiteradas ocasiones por su intención de presentarse a las elecciones a pesar de que se le negase en el referéndum del 21 de febrero de 2016-- ha pedido a sus votantes que no se fíen de las encuestas.

"No podemos fiarnos en las encuestas, porque el voto de ustedes es un voto para ustedes, el voto no solamente es para Evo, el voto no solamente es para Álvaro (el vicepresidente García Linera), el voto es para el pueblo boliviano", ha insistido el líder de Bolivia y ha recogido el diario local 'La Razón'.

La última encuesta realizada en el mes de julio otorga a Morales el 38,4 por ciento de los votos, seguido del exmandatario Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana que cuenta con el 23,6 por ciento, y de Óscar Ortiz de la Alianza Bolivia Dice No con cerca del 12 por ciento.

Por otra parte, Morales ha admitido que ha hecho este llamamiento para que Bolivia "nunca más sea un estado limosnero" y para evitar que regrese el "neoliberalismo" al país. Además ha recordado a los jóvenes que su partido ha diseñado un plan de crecimiento económico que engloba la industrialización de los recursos naturales.

En el año 2015, Morales sumó en su primera victoria más del 50 por ciento de los votos, según ha recordado. "Esperamos ahora que más de cuatro millones de bolivianos voten por el Movimiento Al Socialismo (MAS)-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos", ha añadido.

Bolivia celebró el 21 de febrero de 2016 un referéndum para decidir sobre una reforma constitucional que permitiría a Morales aspirar a un cuarto mandato abriendo la puerta a la reelección indefinida. La reforma propuesta fue rechazada por el 51 por ciento de los votantes.

Pese a ello, Morales siguió adelante con su plan alegando que prohibirle aspirar a la reelección vulneraría sus derechos civiles y políticos. El alegato fue aceptado por los tribunales Electoral y Constitucional, que dieron luz verde a su candidatura.

Morales, en el poder desde 2006, llegó a confesar que le preocupaba la expectativa de tener que dejar el cargo porque no había ningún heredero potente a la vista.