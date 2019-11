Bolivia.- Evo Morales asegura que respetará el informe de la OEA y espera que sea técnico y no político

Publicado 02/11/2019 22:28:19 CET

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha asegurado este sábado que será respetuoso con el informe que realice la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la auditoría sobre las cuestionadas elecciones del pasado 20 de octubre que le otorgaron la elección presidencial directa en primera vuelta.

"Sin embargo, vamos a ser respetuosos a las conclusiones, al informe de la OEA y los países, esperamos que sea un informe técnico y jurídico y no político", ha afirmado durante un acto en el estadio de Toco, departamento de Cochabamba, según recoge la agencia de noticias boliviana ABI.

"Quiero pedir a embajadores acreditados de todo el mundo en Bolivia que acompañen, y si encuentran algún error, dirá pues, Tribunal Supremo Electoral aclarará", ha añadido.

Morales se ha lamentado de que grupos de la derecha no reconozcan los resultados cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) participó democráticamente del proceso electoral y salió victorioso. Puso como ejemplo al municipio de Toco, donde el MAS ganó con un 87,46 por ciento de apoyo en las elecciones y dijo que "ahora cuando dicen "otra elección", quieren desconocer los 87 por ciento de votación en Toco. "En el fondo quieren desconocer el voto del movimiento campesino, indígena, originaria", ha apuntado.

No obstante, ha indicado que no todo el país está movilizado e interesado en generar violencia y un "golpe de Estado", solo son algunas ciudades en las que están empecinados en no respetar el voto popular. El sector opositor, ha argumentado, está dando mala imagen al mundo entero, "haciendo pegar a los más humildes, no dejando trabajar a los comerciantes".

"No hagamos quedar mal a Bolivia con golpismo, odio, racismo discriminación. No se puede entender algunos grupos tratan de hacernos odiar, hemos superado bastante eso, instigar al desprecio al odio", ha agregado. Según Morales, es necesario encontrar mecanismos de "reconciliación", pero en el marco del respeto a la Constitución y al pueblo".

La OEA inició el jueves la auditoría integral de los comicios a petición del Gobierno boliviano, con una treintena de técnicos expertos en esa tarea con el objetivo de esclarecer el recuento a raíz de las denuncias por supuesto fraude.