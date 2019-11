Bolivia.- Evo Morales: "He cumplido con mi gestión, he cumplido con mi tarea, pero la lucha sigue"

Publicado 16/11/2019 7:45:37 CET

Morales lamenta que las FFAA sean "cómplices de una dictadura"

El exmandatario de Bolivia Evo Morales ha afirmado este viernes que se siente "expresidente" tras presentar su dimisión y ha subrayado que ha "cumplido" con su gestión, pero "la lucha sigue".

"Yo me siento Evo, me siento expresidente después de presentar mi renuncia", ha asegurado Morales durante una entrevista para la cadena CNN. "He cumplido con mi gestión, he cumplido con mi tarea, pero la lucha sigue", ha añadido.

Morales ha destacado que si la Asamblea rechaza su dimisión, Bolivia "tendría dos presidentes: uno de facto, producto del golpe de Estado, y otro legal, constitucional, que sería Evo Morales".

Asimismo, el exmandatario ha subrayado que no renunció "por cobarde", sino que lo hizo porque "no quería que siguiera la violencia ejercitada por la derecha".

"Quiero que sepa el mundo entero que yo he cuidado permanentemente de que no haya muertos", ha señalado. "Yo renuncié para que no siguiera maltratando la derecha primero racista, luego fascista y ahora golpista", ha añadido, agregando que siente que ahora "son genocidas".

Durante la entrevista, el expresidente ha lamentado que las Fuerzas Armadas del país son "cómplices de una dictadura y de lo que está pasando en este momento" en Bolivia.

"Esta es la verdadera dictadura, cómo se vive con golpe de Estado. Ahora que sepan las nuevas generaciones que en una dictadura se vive con tantos muertos", ha indicado Morales, quien ha lamentado que "estén matando a mis hermanos".

El expresidente también ha insistido en que ganó las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre en primera vuelta. "A nosotros tanto nos acusaron de que éramos dictadura porque habíamos ganado tantas elecciones con más del 50 por ciento, del 60 por ciento. Las últimas elecciones ganamos en la primera vuelta. Ahora es la dictadura", ha agregado.

ÁÑEZ LLAMA A MÉXICO 'ALCAHUETE' DE MORALES

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha calificado este viernes al Gobierno de México de "alcahuete" de Morales tras concederle asilo, pero ha descartado que fuera a romper relaciones con el país.

"Me parece una actitud macabra que el Gobierno de México esté pecando de cómplice de tanta barbarie y violencia en el país (...) Realmente me sorprende que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador esté pecando de alcahuete", ha afirmado Áñez, también en una entrevista para CNN.

Áñez ha instado a Morales a dejar de "incentivar la violencia" y ha recalcado que está "peleando por nuestra democracia y usted no tiene derecho a venir a robarnos una elección".

Al menos 16 personas han muerto durante las protestas tras las elecciones en el país, nueve de ellos en Cochabamba, dos en La Paz, cuatro en Santa Cruz y una en Potosí.

Morales dimitió el domingo después de que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmara "irregularidades" en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. La oposición había denunciado un "fraude gigantesco".

A la dimisión de Morales se sumaron las de otros altos cargos, entre ellos los llamados a sustituirle conforme a la línea sucesoria trazada por la Constitución, por lo que Jeanine Áñez, en calidad de vicepresidenta segunda del Senado, asumió las riendas del país.

Áñez ha prometido que se mantendrá en el poder sólo el tiempo que sea necesario para celebrar nuevas elecciones presidenciales, si bien ha aclarado que Morales no podrá competir en ellas, haciendo valer así el resultado del referéndum de 2017, que fue revertido por el Tribunal Constitucional.

Morales y sus seguidores han calificado lo ocurrido de "golpe de Estado". En este sentido, ha revelado a Reuters que Estados Unidos le ofreció un avión para sacarlo de Bolivia y llevarlo a dónde quisiera. "Estoy seguro de que habría sido Guantánamo", ha bromeado.