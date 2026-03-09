BOLIVIA.- Ex presidente Morales abandonó Bolivia y ahora está en México, asegura diputado opositor

Archivo - Bolivia.- Un diputado de la oposición asegura que el expresidente Morales ha abandonado Bolivia y se encuentra en México - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

BOLIVIA, 27 Jan (EUROPA PRESS)

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta acusaciones formales por un supuesto delito de trata de personas agravado relacionado con una menor de edad en 2015, según reveló la oposición boliviana, que ahora sostiene que Morales habría abandonado el país rumbo a México. La información fue divulgada por el diputado Edgar Zegarra, miembro del partido Alianza Libre, quien en una reciente declaración a la prensa después de una sesión parlamentaria, afirmó tener datos que sugieren la salida de Morales de Bolivia.

"Yo quiero indicar que, según una fuente, Evo Morales ya no está en el país, Evo Morales está en México. Ahora, a partir de mi afirmación (...) el que tiene la obligación de desmentirme o decir que es cierto es el ministro de Gobierno (Marco Antonio Oviedo)", mencionó Zegarra. Aunque no detalló el origen de su afirmación, indicó que se conocerían más detalles en su momento.

En respuesta a esta situación, Zegarra ha solicitado un "informe oral" al Ministro de Gobierno sobre la presunta salida de Morales y ha propuesto la creación de una comisión de investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional para determinar la ubicación exacta del exmandatario. Asimismo, cuestionó al Ejecutivo de Rodrigo Paz por no ejecutar la orden de arresto existente contra Morales, a pesar de contar con la oportunidad de hacerlo.

La Fiscalía de Bolivia presentó en octubre una acusación formal contra el expresidente por su presunta relación con una menor de edad durante su mandato en 2015, relación de la cual habría resultado el nacimiento de una niña. Morales, que no ha aparecido para ninguna citación relacionada con el caso, también enfrenta acusaciones en Argentina por presunto abuso de menores, tras dos denuncias interpuestas por sectores de la derecha vinculados al presidente Javier Milei.