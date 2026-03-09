BOLIVIA.- Exgerente de YPFB arrestada por presunta usurpación de funciones en Bolivia

Archivo - Arrestada la exgerente de la petrolera boliviana YPFB por una presunta usurpación de funciones - YPFB - Archivo

BOLIVIA, 17 Feb (EUROPA PRESS)

La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, fue arrestada este lunes por el Departamento Anticorrupción, en relación con las indagaciones por el incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. El director departamental de Santa Cruz de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Jhonny Coca, confirmó que la Policía ejecutó una orden de "aprehensión" emitida por la Fiscalía contra Delgadillo, como reporta el periódico 'La Razón'.

Posteriormente presentada ante el tribunal, Delgadillo optó por el silencio, lo cual llevó a que "el Ministerio Público (...) va a presentar la imputación formal solicitando la medida excepcional de detención preventiva", mencionó el fiscal Daniel Ortuño, según 'El Deber'. El fiscal explicó que Delgadillo ocupó "diferentes cargos en YPFB, entre ellos, como gerente de comercialización de combustibles" y agregó que mientras cumplía sus funciones, firmaba documentos como si fuera vicepresidenta de YPFB, posición a la que no fue asignada.

Además, Ortuño resaltó que Delgadillo "no es la única persona investigada", indicando la investigación a otro empleado de YPFB, sin ofrecer más detalles.

Por otra parte, el abogado de la defensa, Ariel Góngora, cuestionó la legalidad de la detención, argumenta fue llevada a cabo sin citación previa para una declaración informativa. También resaltó que su clienta recientemente fue operada del corazón, situación que afecta su salud.

La situación pone de relieve los continuos esfuerzos de las autoridades bolivianas por hacer frente a la corrupción dentro de las empresas estatales, en especial en sectores estratégicos como el de los hidrocarburos.