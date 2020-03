Bolivia.- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa advierte de que con Áñez puede volver el "fraude"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de Bolivia por la coalición Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente Carlos Mesa (2003-2005) ha criticado este martes el supuesto uso fraudulento que la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez estaría haciendo de los recursos del Estado para su campaña electoral y ha advertido que bajo su mandato se podría estar volviendo a incurrir en situaciones de "fraude" político.

"Venimos de un fraude y podemos entrar en otro", ha alertado Mesa, quien ha asegurado haber recibido denuncias por parte de "militantes del Gobierno de Áñez" acerca del uso ilegal de fondos del Estado para la campaña electoral de Juntos, la coalición que lidera la autoproclamada presidenta.

"Este es el tema más problemático al que no estamos enfrentando", ha explicado Mesa a los medios de comunicación durante su presencia en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), en Santa Cruz de la Sierra, horas después de que una última encuesta apuntara a su candidatura como la segunda más votada en las próximas elecciones del 3 de mayo.

Mesa ha añadido que "el concepto de fraude no es sólo el electoral", sino también el de aquellos "compromisos que no se cumplen". El fraude, ha insistido, de proclamarse "candidatos transparentes" y una vez en el Gobierno no serlo, ha recogido el diario local 'La Razón'.

El que fuera presidente de Bolivia durante dos años ha denunciado que "la cancha está inclinada", a la vez que ha acusado a Áñez de incumplir sus promesas, pues en un principio aseguró que no sería candidata a las elecciones y, posteriormente, "dijo que no iba a usar recursos y bienes del Estado y cada vez que avanzan los días se va comprobando que sí".

La autoproclamada presidenta interina, que la semana pasada promulgó un decreto ley con el que se prohíbe el uso de los bienes y medios de comunicación del Estado en periodo electoral, aseguró que llevaría a cabo sus actos de campaña fuera de su horario de trabajo y durante los fines de semana, sin utilizar para eso ningún recurso estatal.

EL MAS LIDERA LA INTENCIÓN DE VOTO

El partido del expresidente de Bolivia Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) lidera la intención de voto para las próximas elecciones del 3 de mayo con el 32,5 por ciento de los apoyos, según una última encuesta difundida por la cadena de televisión boliviana ATB.

El exministro de Economía Luis Arce lidera la candidatura del MAS junto al exministro de Exteriores David Choquehuanca, como vicepresidente, de la que no ha podido participar Morales como senador después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no lo permitiera puesto que el anterior presidente boliviano no cumple con el requisito de residencia.

Mesa y su coalición Comunidad Ciudadana obtendrían el 19,2 por cientos de los votos, mientras que Áñez y su alianza Juntos serían la siguiente opción entre los bolivianos, con el 18,2 por ciento.

Con las elecciones del 3 de mayo, Bolivia aspira a zanjar una crisis política que dejó más de 30 muertos por los enfrentamientos entre detractores y simpatizantes de Morales, actualmente refugiado en Argentina, y con las fuerzas de seguridad.