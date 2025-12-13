El expresidente boliviano Luis Arce pasa su primera noche en prisión en condiciones de aislamiento

Archivo - El expresidente boliviano Luis Arce (archivo) - Europa Press/Contacto/He Bing - Archivo

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente boliviano Luis Arce, en el cargo hasta el pasado 8 de noviembre, ha pasado su primera noche en la cárcel de San Pedro de La Paz en condiciones de aislamiento tras dictar un juez cinco meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena durante el periodo en el que fue ministro de Economía bajo el mandato del expresidente Evo Morales en el caso que lleva el nombre del fondo.

El director departamental de Régimen Penitenciario, Bryan López, ha explicado que Arce ha recibido atención médica, psicológica, legal y social. "Se ha designado un espacio en el sector Posta, donde se está garantizando su seguridad. Ha recibido la atención del equipo multidisciplinario y se encuentra estable", ha explicado en declaraciones a la prensa, según recoge el diario boliviano 'El Deber'.

López ha explicado que se le han aplicado los procedimientos regulares, sin privilegios, aunque precisó que durante las noches permanecerá aislado de manera preventiva para resguardar su integridad física. "No está aislado permanentemente. Durante el día recibirá el tratamiento regular y por la noche se toman medidas de seguridad", ha relatado.

En cuanto a su estado de salud, Régimen Penitenciario ha apuntado que fue evaluado por el médico del centro penitenciario, quien determinó que presenta signos vitales normales.

Respecto a la enfermedad oncológica mencionada por su defensa en audiencia cautelar, López ha indicado que la patología requiere controles periódicos y que la última revisión médica conocida data de octubre. "Si se presenta alguna emergencia, contamos con personal médico para atenderla de inmediato", ha resaltado.

Arce entró en prisión en la noche del viernes en medio de un fuerte resguardo policial. "No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes", declaró a los medios.

El juez anticorrupción Elmer Laura ha dictado prisión provisional a petición de la Fiscalía, que alegó riesgo de fuga y obstrucción a la investigación.

La defensa del exmandatario ha anunciado ya que apelará la decisión judicial y sostiene que no existen elementos suficientes para mantenerlo privado de libertad.