Bolivia.- El expresidente Tuto Quiroga descarta retirar su candidatura en Bolivia y apuesta por su plan económico

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial por la alianza Libre 21 Jorge Tuto Quiroga ha asegurado este jueves que "no ha considerado en absoluto bajar su candidatura" y ha ratificado su apuesta por un plan económico que prevé inyectar 8.000 millones de dólares (6.800 millones de euros) para salvar la economía del país latinoamericano.

"Estamos en esto por una causa y siento la responsabilidad que la gente entienda que estamos en un momento determinante: si no salvamos la economía, vuelve la tiranía", ha aseverado el expresidente en declaraciones a la emisora Erbol. Así, ha insistido en la importancia de "salvar la economía" de Bolivia.

En este sentido, ha explicado que ha planteado un "alivio tributario" para el primer año y medio porque está seguro de que "hoteles, restaurantes, cafés, centros comerciales y otros negocios no van a poder pagar ninguna de las alícuotas vigentes". Es por esto que dice ofrecer un "alivio" de unos 700 millones de dólares (601 millones de euros).

Además, ha asegurado que no piensa privatizar empresas estatales sino hacerlas más competitivas porque el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales "hizo empresas no para que funcionaran sino para robarse dinero con las licitaciones y por eso abandonó la salud y la educación porque ahí no es fácil robar".

Tampoco piensa devaluar la moneda nacional porque su plan de gobierno garantiza la estabilidad de la moneda y conserva las fuentes de empleo, tal y como ha insistido. "Conmigo tienen un presidente de cinco años, se salva la economía y no vuelve la tiranía", ha manifestado.

Sin embargo, ha advertido de que se acerca una época muy dura para el país, cuestión por la que ha decidido mantener su candidatura. Así, ha dicho que su plan se diferencia en gran medida del programa del candidato del MAS, Luis Arce.

"La reciente propuesta de no pagar la deuda externa es un reflejo que Luis Arce no sabe de economía porque declarar la moratoria significaría llevar a Bolivia a la catástrofe económica", ha afirmado antes de explicar que, en su opinión, el MAS dejó que expirara el contrato con Brasil para "reducir ingresos del gas al Tesoro General".

Si bien las encuestas sobre intención de voto lo sitúan con tan solo un 2 por ciento de los apoyos, el candidato ha recalcado que su situación es mejor de lo que parece y que cuentan con mejores datos.