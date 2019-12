Bolivia.- Fernández se reúne con Morales en la Quinta de Olivos tras darle vía libre para hacer declaraciones políticas

Publicado 16/12/2019 16:44:11 CET

El ex presidente boliviano Evo Morales

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió el domingo en la residencial oficial de la Quinta de Olivos al ex presidente boliviano Evo Morales, que llegó hace una semana a la nación austral en calidad de refugiado, según han informado este lunes fuentes cercanas al líder indígena al portal de noticias Infobae.

De acuerdo con dichas fuentes, Morales le dio las gracias a Fernández por otorgarle el refugio, hablaron sobre la familia del antiguo mandatario, cuyos hijos están también en Argentina, y abordaron la situación política en Bolivia.

Morales llegó a Argentina el pasado 12 de diciembre junto a su ex vicepresidente, Álvaro García Linera, y otros ex colaboradores para quedarse como refugiado. En un principio, el Gobierno de Fernández le impuso la condición de no hacer declaraciones políticas, pero finalmente la ha retirado.

El ex presidente boliviano hizo su primera aparición pública en Argentina el pasado sábado. "Agradecer al Gobierno argentino, al pueblo argentino, el permitirme venir acá", dijo en una breve comparecencia desde el balcón de la casa de Buenos Aires de su ex ministro de Exteriores Diego Pary, que también está exiliado.

Ya el domingo, Morales jugó un partido de fútbol con el ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens. "Linda noche a puro fútbol en Buenos Aires junto al presidente Evo Morales y el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens", escribió en Twitter el empresario boliviano Víctor Choque, que lo organizó.

Morales dimitió el 10 de noviembre después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de octubre, desatando con ello una crisis política que aún colea y que el país espera resolver con nuevos comicios.

En un primer momento se instaló en México como asilado político y semanas después viajó a Cuba por razones médicas, si bien había pedido a Fernández, entonces presidente electo de Argentina, poder quedarse en el país suramericano, donde recalaron sus dos hijos, Evaliz y Álvaro, el mes pasado.