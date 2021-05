La Fiscalía de Bolivia cita a un exministro de Añez por un caso de corrupción

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Bolivia ha citado este martes a Iván Arias en su primer día en el cargo de alcalde de La Paz por su supuesta implicación en un caso de corrupción en la designación de un funcionario mientras fue ministro de Obras Públicas durante la gestión de Jeanine Áñez.

Este martes estaba previsto que Arias, del partido Somos Pueblo, formase su nuevo gabinete tras ganar las elecciones locales en la Paz del pasado 7 de marzo pero debido a la citación judicial se ha pospuesto.

"Es la amenaza del Gobierno de no dejarnos gobernar (...). Iré a la Fiscalía, iré, no me voy a escapar. Qué pena que tengamos que iniciar así (...). Yo he sido elegido para gobernar la ciudad de La Paz y voy a gobernar", ha dicho Arias según recoge 'Página Siete'.

En este sentido, Arias ha arremetido contra los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de La Paz. "La ausencia de concejales del MAS en el acto de la posesión del alcalde de La Paz no es un signo despectivo a mí, sino a esta ciudad y hemos demostrado que nos van a dar guerra y no van a trabajar por La Paz", ha dicho.

Asimismo, Arias ha denunciado "la imposición de nombres" afines al partido del MAS en las subalcaldías de los distritos de Periférica y Cotahuma.