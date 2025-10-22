Fiscalía boliviana acusa formalmente a Evo Morales por trata de personas

Archivo - Bolivia.- La Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas - Carlos Tischler/Eyepix Group/eye / DPA - Archivo

BOLIVIA, 21 Oct (EUROPA PRESS)

Este martes, la Fiscalía del departamento boliviano de Tarija presentó una acusación formal contra el exmandatario Evo Morales, por el delito de trata de personas agravado, vinculado a su supuesta relación con una menor de edad en el año 2015. La acusación también alcanza a Idelsa Pozo, madre de la menor, tras una investigación profunda que dio inicio en septiembre de 2024.

La relación en cuestión, que se habría gestado durante el mandato de Morales, resultó en el nacimiento de una niña. El exdirigente, ausente en las citaciones judiciales vinculadas al caso, enfrenta además acusaciones en Argentina por supuesto abuso de menores, después de recibir dos denuncias por parte de sectores de derecha asociados con su presidente, Javier Milei.

Morales se encuentra actualmente en refugio en la zona cocalera de Chapare, ubicada en el Trópico de Cochabamba, contando con la protección de sus seguidores. Desde allí, acusó al gobierno de Luis Arce de fabricar estos cargos en su contra. Cabe recordar que una investigación similar ya se llevó a cabo en 2020, bajo el gobierno interino de Jeanine Áñez, sin encontrar evidencias contra él.

No obstante, en una vuelta sorpresiva de los acontecimientos, Sandra Gutiérrez, principal responsable de la Fiscalía de Tarija, fue destituida de su cargo por decisión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca. Tras su cese, Gutiérrez recibió un memorándum expresando agradecimiento por sus servicios, según recoge el periódico 'El Deber', sin proporcionar más detalles sobre los motivos detrás de su destitución.