La Fiscalía suspende la declaración de Camacho por el caso golpe de Estado

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Bolivia ha suspendido este miércoles la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, prevista para este jueves en el marco del caso golpe de Estado, sin que por el momento haya nueva fecha.

El fiscal Omar Mejillones ha precisado que primero se tomará declaración de José Luis Camacho, padre del exlíder cívico, tras lo que se convocará al gobernador, informa el diario boliviano 'La Razón'.

El anuncio de la llegada de Camacho a La Paz a declarar ha generado revuelo en la sociedad boliviana, con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, alertando de que hay grupos que quieren "atentar" contra la vida del gobernador.

Según la acusación del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), el exlíder cívico y uno de los cabecillas de las protestas contra el exmandatario tras las elecciones de 2019 es uno de los responsables del presunto golpe de Estado, por lo que habría cometido los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios citó a Camacho el 30 de septiembre.

"La Fiscalía suspende mi declaración y la verdad detrás de esta decisión es una sola: mi pueblo no me dejó solo. La citación despertó la indignación general de los cruceños que rechazan el abuso porque saben que nuestra lucha de 2019 fue para defender la democracia", ha publicado el exlíder cívico este miércoles en su cuenta de Twitter.

Según Camacho, ha pasado "horas duras", aunque ha recibido "el respaldo de decenas de instituciones, de empresarios, de nuestros hermanos indígenas, de mis compañeros de CREEMOS". "Principalmente, recibí el apoyo de miles y miles de cruceños que están dispuestos a seguir luchando por la libertad y por el respeto a nuestra tierra y a nuestra historia", ha agregado, para confesarse "emocionado y agradecido por tanto cariño".

"No es algo que haya buscado, no esperaba nada de esto el día aquel que me puse la gorra, tomé la Biblia y me fui a La Paz para defender nuestra democracia y nuestra libertad", ha ultimado.

El expresidente Evo Morales se proclamó vencedor de las elecciones de 2019, en las que buscaba un cuarto mandato, pero su principal rival, Carlos Mesa, que quedó segundo, denunció un "fraude gigantesco", algo refrendado por la OEA, que detectó "irregularidades" en el proceso electoral.

Morales dimitió el 10 de noviembre en medio de una ola de violencia que dejó más de 30 muertos. Jeanine Áñez, entonces 'número dos' del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder.