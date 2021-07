Bolivia.- El Gobierno argentino confirma el envío de armamento a Bolivia en 2019

Argentina asegura que embajadas como la española en La Paz estaban siendo estrechamente vigiladas

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, ha confirmado este lunes que la Embajada argentina en Bolivia recibió una carta de agradecimiento de la Fuerza Aérea Boliviana en la que se detallaba el suministro de material bélico a los militares que, según el propio Solá "le hicieron un golpe de Estado" al presidente boliviano, Evo Morales.

"Hay un hecho concreto: en la Embajada, el día 13 de noviembre de 2019, entró la carta de Fuerza Área Boliviana para el entonces embajador argentino, Normando Álvarez García", ha explicado Solá en un comunicado oficial del Ministerio.

"La pregunta es qué pasó en esos dos días, ¿el embajador vio esa carta? No encontramos ningún cable en la Cancillería que de cuenta de esta situación", ha planteado Solá en declaraciones al canal C5N.

Solá ha reconocido su "sorpresa" por "el tema de la carta", aunque para él "no fue una sorpresa que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) le enviara ayuda a los militares bolivianos que le hicieron un golpe de Estado a Evo Morales". En ese sentido, ha asegurado que no cree a su antecesor, Jorge Faurie, "cuando dice que no sabía de esta situación".

Solá ha destacado que durante los días de la salida de Morales del poder "se vigilaban las embajadas, había hasta drones sobre los jardines de la residencia y la Embajada". "Lo mismo ocurrió con la Embajada de España y México, pero no hay que dejarse engañar ni confundir: el material que llevaron los miembros de la Gendarmería Nacional no es el mismo que recibieron en Bolivia", ha explicado.

En esa misma línea, el viceministro de Justicia argentino, Juan Martín Mena, ha afirmado que es "imposible" que diez agentes de seguridad empleen 70.000 cartuchos, lo que "confirma" la "maniobra" del expresidente Macri para enviar material bélico a Bolivia para apoyar a los militares.

Además, Martín ha destacado que la Gendarmería argentina "dio de baja de los registros los 70.000 cartuchos" en junio del 2020 "alegando que habían sido usados para un entrenamiento", lo que "confirma el encubrimiento de la maniobra", según una entrevista en El Destape Radio. "Hace falta un ejército para disparar 70.000 cartuchos", ha sentenciado.

Martín ha recordado que el contrabando de municiones y explosivos "es un tipo penal específico dentro del código penal aduanero" y que "tiene una pena de 4 a 12 años de prisión".

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha remitido una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce, en la que expresa su "dolor" y "vergüenza" por la "colaboración" del Gobierno de Macri y el de la preisdenta autoproclamada boliviana, Jeanine Áñez, que ha tildado de "fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Evo Morales".