El Gobierno de Bolivia asegura tener la "intención" de detener a Evo Morales, acusado de trata

Archivo - El expresidente de Bolivia Evo Morales - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ha apuntado este lunes a un operativo para arrestar al expresidente Evo Morales alegando que el Ejecutivo tiene "la intención de ir y aprehenderlo", ya que el exdirigente está acusado de un presunto delito de trata de personas agravado como parte de su presunta relación con una menor de edad en 2015.

"Ya tenemos la intención de ir y aprehender al señor Morales", ha asegurado en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'La Razón' en las que ha recordado que sobre el exmandatario pesa una orden de arresto "por rehuir a la justicia". "Él puede resolver esto si se presenta ante el juzgado donde está el proceso. ¿A qué teme?", ha reprochado Oviedo.

Morales, en un reciente pronunciamiento, ha reconocido ser objeto de una orden de detención, pero ha negado haberse escapado "como aseguraron los impunes de la lengua". "Solo estoy protegido por el pueblo porque --no contentos con proscribirme-- los enemigos de los indígenas me quieren matar", ha denunciado.

Las palabras de Oviedo han llegado el mismo día en el que ha concluido la investigación contra Morales por parte de la Fiscalía de Tarija, que ha dejado en manos de un tribunal de primera instancia el inicio del juicio, según ha recogido el diario 'El Deber'.

El titular de la Fiscalía en cuestión, José Ernesto Mogro, ha destacado que su cartera "ha cumplido con la presentación del pliego acusatorio y las pruebas de cargo que vamos a presentar dentro del juicio" y que "ahora es el órgano judicial el que debe cumplir con los plazos procesales".

"Estamos a la espera de que el Poder Judicial realice las actuaciones correspondientes para que el ahora acusado pueda asumir defensa, presentar su prueba de descargo y se señale día y hora para el juicio oral", ha indicado.