El Gobierno de Bolivia confirma el cuarto muerto durante el bloqueo de La Paz

Archivo - Protestas en Bolivia - Marcelo Perez del Carpio/dpa - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, ha confirmado este lunes la muerte de una persona que participaba en los bloqueos que mantienen cercada la capital, La Paz, y la cercana ciudad de El Alto en el marco de la huelga general contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, y sus políticas, la cuarta víctima desde el inicio de las protestas hace 15 días.

"Hay un fallecido, que es un bloqueador, un mallku (dirigente campesino) de la zona de los Ponchos Rojos, que al correr se cayó en una zanja que ellos mismos hicieron (...). Se cayó en un hueco, fue así de paradójico, y ahí tuvo un golpe mortal y murió", ha explicado Paredes en declaraciones al diario 'El Deber'.

Previamente el portavoz presidencial José Luis Gálvez había identificado al fallecido como Alberto Cruz Chinche. "Queremos ser enfáticos en que su deceso no fue por uso de arma letal o asfixia por gases. Ni siquiera tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden, ni policías ni militares. Nos preocupa que su sensible fallecimiento sea atribuido falsamente al operativo de apertura del corredor humanitario que se hizo" el sábado, declaró Gálvez.

El dirigente campesino es el cuarto fallecido durante el bloqueo indefinido de carreteras que cerca a las ciudades de El Alto y La Paz. La primera muerte contabilizada por las autoridades es la de Anna Enss, una ciudadana extranjera de 56 años de edad procedente de Bélice que falleció por problemas de salud y no poder ser trasladada a tiempo a un hospital.

En similares circunstancias murió Nelly Villanueva. El 14 de mayo se informó de la tercera víctima, una joven de 20 años que murió en El Alto.

Mientras, este lunes ha llegado a La Paz procedente del altiplano boliviano una marcha de organizaciones afines al expresidente Evo Morales arropada por otros grupos, como la Central Obrera Boliviana (COB). Gálvez, el portavoz presidencial, ha denunciado que algunos manifestantes hacen "uso de armas".

"Hoy llega a La Paz la marcha de los cocaleros y de Evo Morales. Ese es el hecho noticioso más importante del día, pero queremos denunciar que, lamentablemente, se han identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas y eso sí nos tiene preocupados", ha planteado. Así, ha mostrado un vídeo de redes sociales en el que se ve a un grupo armado de personas con ponchos rojos en el altiplano. Entre ellos estaría, según Gálvez, Bernabé Gutiérrez Paucara, "exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la pasada gestión".

Gálvez ha advertido que quienes fomenten la violencia y "todo aquel que tenga o sea portador de algún arma o dinamita" serán detenidos por las fuerzas de seguridad. Además, ha destacado que hay un fuerte contingente policial y militar en la plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno y, según ha revelado, también el propio presidente Paz.

UN EXCANDIDATO DETENIDO CON EXPLOSIVOS

El viceministro Paredes ha informado también de la detención en la noche del domingo de un antiguo candidato con "explosivos letales" en su poder. "Llevaba en su mochila dinamitas y mechas, es decir, implementos que son letales para cualquier actividad humana", ha asegurado.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre su identidad. "No podemos dar su nombre (y) tampoco mostrar su cara ni su identidad porque el Código Penal establece que debe respetarse un principio de presunción (de inocencia, aunque) en este caso fue hallado en flagrancia", ha argumentado.

Paredes ha reprochado que "mientras el Ejército y la Policía evitan usar armas letales, hay personas que están en los bloqueos, en las marchas, de manera absolutamente delincuencial e ilegal, usando armas letales".

El viceministro ha asegurado por otra parte que están circulando en medio de las protestas grandes sumas de dinero procedentes de Chapare y que están ya investigando para determinar su origen.