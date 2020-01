Bolivia.- El Gobierno de Bolivia reitera que Áñez no se presentará a las elecciones de mayo

Publicado 16/01/2020 3:09:51 CET

Bolivia.- El Gobierno de Bolivia reitera que Áñez no se presentará a las eleccio - GETTY IMAGES - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno interino de Bolivia ha insistido de nuevo en que la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, autoproclamada tras la dimisión del expresidente Evo Morales, no se presentará a las elecciones previstas para el 3 de mayo.

"La presidenta ha manifestado en varias oportunidades que ella no va a ser candidata", ha reiterado el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, al tiempo que ha recalcado que la Administración actual es "de pacificación, de transición y de gestión" porque "no se puede parar el aparato del Estado".

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno "está pidiendo que haya unidad en el país". "No estamos en campaña política, lo único que pedimos nosotros es lo que todos los jóvenes y la población boliviana, defender la democracia y la libertad", ha zanjado, según ha recogido el diario local 'Página Siete'.

No es la primera vez que el Gobierno de Bolivia desmiente la participación de Áñez en las futuras elecciones. A principios de diciembre, el mismo Núñez ya aseguró que no sería candidata a la presidencia. "(Áñez) no va a ser candidata a presidente, este es un Gobierno de transición", indicó Núñez en ese momento.

La aclaración de Núñez en diciembre se produjo después de que el exministro de Presidencia de Bolivia, Jerjes Justiniano, indicara después de su destitución que su salida se produjo porque la presidenta interina buscaba ser presidenta electa en 2020.

Áñez asumió la Presidencia de forma interina tras la dimisión de Morales y de otros altos cargos, después de un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunciaba irregularidades en las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre, que provocaron una crisis política en el país.

Con las elecciones del 3 de mayo, Bolivia pretende cerrar el capítulo abierto el 20 de octubre. Morales, refugiado en Argentina, no podrá presentar su candidatura, conforme al acuerdo alcanzado por su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), y los aliados de Áñez.