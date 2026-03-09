Gobierno boliviano asegura tener la "intención" de detener a Evo Morales, acusado de trata

Archivo - Latino News - September 25, 2021 - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

BOLIVIA, 24 Feb (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Bolivia, a través del ministro Marco Antonio Oviedo, anunció el lunes la intención del Ejecutivo de proceder con la detención del expresidente Evo Morales, acusado de trata de personas agravado por una supuesta relación con una menor en 2015. "Ya tenemos la intención de ir y aprehender al señor Morales", afirmó Oviedo, quien además hizo referencia a una orden de arresto contra Morales por evitar a la justicia. El ministro instó al exmandatario a presentarse al juzgado correspondiente.

Morales, por su parte, reconoció la existencia de la orden de detención contra él, negando las acusaciones de haber huido. "Solo estoy protegido por el pueblo porque --no contentos con proscribirme-- los enemigos de los indígenas me quieren matar", argumentó.

El mismo día, la Fiscalía de Tarija concluyó su investigación contra Morales, pasando el caso a un tribunal de primera instancia para el inicio del juicio, informó el diario 'El Deber'. Josué Ernesto Mogro, titular de la Fiscalía, afirmó: "ha cumplido con la presentación del pliego acusatorio y las pruebas de cargo que vamos a presentar dentro del juicio". Ahora, es responsabilidad del órgano judicial fijar los plazos procesales y establecer la fecha para el juicio oral, en el que Morales podrá defenderse y presentar sus pruebas de descargo.