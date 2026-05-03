El Gobierno boliviano denuncia el paro indefinido "conspirativo" del sindicato COB

Archivo - Militantes de la Central Obrera Boliviana (COB) - Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha denunciado este sábado que detrás de la convocatoria al paro indefinido de la Central Obrera Boliviana (COB) existe un "plan conspirativo" y ha manifestado su voluntad de diálogo para atender las demandas sindicales.

El portavoz oficial de la Presidencia, José Luis Gálvez, ha explicado que la COB ha presentado 211 solicitudes e imposiciones, de las cuales, un total de 180, ya fueron planteadas a los gobiernos anteriores controlados por el Movimiento Al Socialismo, afín al sindicato, sin que se resolvieran.

"Resolvámoslo ahora, pero cómo lo vamos a resolver si no quieren sentarse a conversar", ha argumentado Gálvez en una entrevista con El Deber Radio en la que ha mencionado intereses políticos y posibles fuentes de financiación externa.

"El hecho de no querer diálogo, de insistir en bloqueos, de obligar a la población a no trabajar, además de pedir la renuncia del presidente, es conspirativo", ha señalado.

Gálvez ha reprochado también las demandas salariales cuando algunos representantes perciben ingresos equivalentes a "15, 16 y hasta 18 veces el salario mensual en sus cuentas bancarias". Esa subida afectaría a gremialistas y microempresarios, con riesgo de despidos y cierre de unidades productivas por la crisis económica que atribuyó a la gestión de gobiernos anteriores.

La COB inició el pasado 1 de mayo un paro general indefinido con movilizaciones tras el cabildo nacional que reunió a representantes de los nueve departamentos del país.

"Se ha declarado el paro general indefinido movilizado para apoyar a nuestros compañeros movilizados y si el Gobierno no soluciona de manera inmediata, tiene que dar un paso al costado", declaró el dirigente de la COB Mario Argollo.

Argollo destacó que el paro también responde al alza del costo de la canasta familiar, el desempleo y las observaciones al suministro de combustibles, además de acusar falta de soluciones por parte del Gobireno.

Denunció además nepotismo en ministerios y cuestionó al ministro de Trabajo, Édgar Morales, afirmando que "toda su familia está metida" en esa cartera. A la par, desafió a las autoridades a conocer las condiciones laborales de mineros y trabajadores del área rural.