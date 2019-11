Bolivia.- El Gobierno pide a Mesa que le envíe su pliego de condiciones para sumarse a la auditoría electoral

Publicado 31/10/2019 17:48:00 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha pedido este jueves al líder opositor Carlos Mesa que le envíe su pliego de condiciones para sumarse a la auditoría acordada por el Ejecutivo de Evo Morales y la Organización de Estados Americanos (OEA) para verificar el resultado de las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

"Nosotros le pedimos a Comunidad Ciudadana, le pedimos al señor Carlos Mesa, que nos envíen cuáles son la condiciones que tienen para poder acompañar y apoyar el proceso de auditoría y el resultado", ha dicho el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, en una rueda de prensa.

Canelas ha solicitado concretamente a Mesa que plantee "condiciones viables que ayuden al trabajo, que no sean más bien obstáculos para no ponernos de acuerdo". "Queremos encontrar soluciones", ha aseverado, según informa la agencia de noticias oficial ABI.

Además, ha reprochado al líder opositor lo que considera un desplante a la comunidad internacional por su negativa a aceptar la auditoría electoral, incidiendo en que, si "sospecha" de la OEA, no es problema porque "vienen países observadores también".

"La Unión Europea va apoyar con observación y con técnicos. Alemania hoy ha anunciado que va a apoyar el esfuerzo con 100.000 dólares. Están España, México, Paraguay y, probablemente, Perú. Hay un amplio abanico, no se queda solamente en la OEA", ha recalcado Canelas.

ACUERDO "UNILATERAL"

Mesa anunció el miércoles en un comunicado que no aceptará el recuento de votos porque obedece a un acuerdo entre el Gobierno y la OEA que no ha tenido en cuenta "ni al país" ni a la oposición. "Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos, pactados unilateralmente", dijo.

En la misma nota estableció sus condiciones para aceptar el escrutinio de la OEA. En primer lugar, que Morales acceda a "desconocer" los resultados oficiales ya anunciados y, en segundo, "la necesaria participación de la sociedad civil".

La crisis se desató la noche del 20 de octubre por la repentina suspensión de la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas ese día justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y Mesa.

El final del escrutinio ha adjudicado la victoria en primera vuelta a Morales, pero Mesa cree que los resultados oficiales son fruto de un "fraude gigantesco". En un primer momento reclamó una segunda vuelta, pero ahora pide directamente la anulación y repetición de las elecciones presidenciales.

En esta semana, ambos bandos han llamado a la movilización de sus simpatizantes, lo cual ha derivado en enfrentamientos en las calles y quema de tribunales electorales.