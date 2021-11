Los gremios y transportistas deciden no dialogar con el Gobierno y continuar con el paro en Bolivia

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los gremios y los transportistas han decidido que no dialogarán con el Gobierno sin la derogación de la ley contra el blanqueo de capitales aprobada recientemente y han respaldado continuar el paro "indefinido".

La Confederación de Gremiales y los transportistas se han reunido este viernes en la ciudad boliviana de Cochabamba para definir su respuesta a la convocatoria del Ejecutivo al diálogo para intentar solucionar el actual conflicto en el país, donde se han producido bloqueos y enfrentamientos en el marco de las protestas.

"Estamos resolviendo que el Gobierno anule la Ley y hemos resuelto continuar con el paro movilizado que es indefinido", ha defendido el secretario ejecutivo de los Gremiales, Francisco Figueroa, tras horas de debate entre las distintas partes de los manifestantes.

Figueroa ha acusado al Gobierno de intentar una "estrategia" para "dividir el movimiento" con sus llamadas al diálogo, por lo que ha animado a sus "compañeros" a "estar en los bloqueos", mientras otros deben seguir "marchando", informa el diario boliviano 'El Deber'.

En este sentido, ha criticado que marchantes afines al Movimiento al Socialismo (MAS) --el partido gubernamental-- se están trasladado a Cochabamba y el municipio de Chapare justo en el día en el que el Gobierno ha convocado la negociación, una decisión que no ha sido respaldada por las bases de las protestas.

Por su parte, el dirigente de la Cámara de Transporte Pesado, Alfredo Borja, ha dicho que el diálogo tampoco ha sido respaldado por su sector.

No obstante, los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño; de Defensa, Edmundo Novillo; y de Economía, Marcelo Montenegro, han acudido a dialogar a Cochabamba y han logrado un acuerdo con algunas cooperativas de transportistas, tras lo que está previsto que conversen con representantes de los gremios, si bien solo acudirán los que son afines al MAS, ya que la gran mayoría respalda la decisión de la Confederación.

Por otro lado, el dirigente del Comité Cívico --otro de los sectores que apoyan el paro-- del departamento de Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha demandado que "no se negocie nada" con el Gobierno si no se deroga la cuestionada ley, recoge 'La Razón'.

"Hemos podido conseguir de que toda Bolivia se una en una sola voz: de que aquí no se negocia nada si no haya abrogación, no van a aceptar ninguna invitación del Gobierno si no abrogan la ley (de lucha contra el lavado de dinero). Eso es un pedido muy importante, es una batalla ganada", ha defendido.

MILITARES SUSPENDEN ACTOS

El Alto Mando Militar de Bolivia ha decidido este viernes "suspender" un desfile militar que se iba a llevar a cabo este sábado en Santa Cruz en homenaje a los 211 años del Ejército tras "evaluar la coyuntura política nacional".

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ha anunciado esta decisión y ha explicado que los jefes militares han optado por ella por el "contexto de tensiones con los conflictos que se viven en Bolivia", en referencia a las movilizaciones.

El acto se reprogramará cuando "existan condiciones" para que las Fuerzas Armadas puedan celebrarlo "sin ningún tipo de problemas o riesgos", ha añadido.

Los grupos que respaldan las protestas inician este sábado su sexto día de paro, mientras continúa así la tensión en distintas ciudades.