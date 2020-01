Bolivia.- Un grupo de opositores monta una vigilia frente a la casa de un ex ministro de Morales para evitar su fuga

Publicado 09/01/2020 18:38:25 CET

El ex ministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de opositores del ex presidente boliviano Evo Morales ha montado este jueves una vigilia frente a la casa en La Paz de su ex ministro de Gobierno Carlos Romero para evitar su fuga, aunque de momento no pesa ninguna orden de detención en su contra.

Romero, uno de los 'hombres fuertes' del Gobierno de Morales, estaba en paradero desconocido desde la dimisión del líder indígena, el pasado 10 de noviembre, pero en los últimos días ha sido visto en la capital boliviana.

"Nosotros vinimos de la Residencia de México. Estábamos ahí haciendo vigilia y nos informaron de que estaba acá el ex ministro Romero. Nos trasladamos porque dijeron que estaban sacando papeles y toda la información, por eso vinimos acá", ha explicado uno de los opositores a la cadena local Unitel.

"En el momento que hemos llegado, tocamos la puerta, hicimos bulla, se asustó y nos dijo: 'Negociaremos por favor, estoy con mi familia'. Pero nosotros no queremos negociar nada. Nosotros queremos que responda por todas las cosas que ha hecho", ha relatado, según informa la agencia de noticias ABI.

De acuerdo con la información recabada por el diario boliviano 'La Razón', Romero llegó a invitar a los manifestantes a su casa para darles dinero, algo que ellos habrían rechazado.

Interrogado sobre esta vigilia, el nuevo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha aclarado este jueves que actualmente no hay ninguna denuncia contra Romero. "No hay absolutamente nada aún, (...) entonces puede circular normalmente", ha explicado.

Murillo ha defendido que el Ejecutivo de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez no está persiguiendo a los funcionarios de la anterior Administración. "Donde tenemos pruebas y acusaciones claras" actuamos, ha afirmado. En este sentido, ha asegurado que si finalmente se ordena la captura de Romero el Gobierno tendrá que "actuar".

El Gabinete de Áñez anunció el miércoles que investigará al menos a 592 personas que ocuparon altos cargos durante los 14 años de Presidencia de Morales. La Fiscalía boliviana ha pedido este jueves pena de cárcel para una empleada del Ministerio de la Presidencia de Juan Ramón Quintana por sedición y terrorismo.

El propio Morales ha sido denunciado por las nuevas autoridades por los delitos de sedición y terrorismo ante los tribunales bolivianos y por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional.

Morales dimitió después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. Denuncia que fue víctima de un golpe de Estado, por lo que está refugiado en Argentina, aunque antes recaló en México y brevemente en Cuba.

El MAS de Morales y sus opositores han llegado a un acuerdo en el Congreso que permitirá celebrar unas nuevas elecciones presidenciales el próximo 3 de mayo. Sin embargo, han vetado expresamente al líder indígena, por lo que se limitará a dirigir la campaña desde Buenos Aires.