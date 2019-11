Bolivia.- El Grupo de Puebla reconoce a Morales como "presidente legítimo" de Bolivia

Publicado 09/11/2019 14:06:53 CET

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de ex dirigentes latinoamericanos de izquierda conocido como el Grupo de Puebla, ha reconocido al presidente de Bolivia, Evo Mporales, como el mandatario legítimo de Bolivia en plena crisis post electoral en el país latinoamericano.

El grupo, que integran entre otros la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el ex presidente uruguayo José Mujica o el ex mandatario colombiano, Ernesto Samper, ha declarado su respaldo a Morales durante la inauguración del segundo encuentro de este colectivo en Buenos Aires.

Samper, secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) entre 2014 y 2017 señaló que "en relación a Bolivia, los dirigentes bolivianos deben ponerse de acuerdo para solucionar estas diferencias que se están presentando" y alertó de que "todavía hay tentaciones totalitarias".

Asimismo, el ex mandatario felicitó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, por su victoria en las elecciones generales, antes de afirmar que el dirigente peronista tiene "la antorcha del progresismo latinoamericano en las manos".

Por último, Samper ha celebrado la reciente liberación del expresidente Luiz Inácio "Lula" da Silva, "que es la liberación de muchos de nosotros, que vivimos su secuestro judicial". "Esperamos que esto nos anime para seguir buscando otro tipo de apoyos a personas que están siendo víctimas del debido proceso en sus respectivos países", ha deseado.