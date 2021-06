La interpelación al ministro de Gobierno por la detención de Áñez acaba en trifulca

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea Legislativa de Bolivia convocado este martes para interpelar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, ha acabado en una trifulca entre parlamentarios del partido del Ejecutivo, Movimiento Al Socialismo (MAS), y la oposición.

Desde el inicio de la sesión, en la que estaba previsto conocer los avances en la investigación del presunto golpe de Estado de 2019, ha habido acusaciones e insultos a gritos entre parlamentarios y, al final, la tensión ha desembocado en una pelea a golpes entre dos legisladores.

La proyección de un vídeo en el que se ha mostrado hechos de violencia sucedidos antes y después de la renuncia de expresidente Evo Morales ha desembocado en que Henry Montero, del partido opositor Creemos, y Gabriel Antonio Colque de MAS acaben a golpes a pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, haya parado la sesión en varias ocasiones.

Después, Montero ha pedido disculpas públicas por lo sucedido. "Mil disculpas a los bolivianos, seguiremos luchando, no con agresiones, no con lo físico. Pero pido que las autoridades nos respeten, que no nos digan criminales, homicidas, y que no utilicen el dolor por los fallecidos", ha compartido según recoge 'El Deber'.

La lectura del nombre de los muertos en Sacaba, en el marco de la represión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas de las protestas postelectorales de 2019, y un minuto de silencio han abierto esta sesión para seguir a la intervención de Del Castillo, quien ha apelado a la oposición a "comprometerse a votar en un juicio de responsabilidades de contra Jeanine Áñez y su clan mafioso", según recoge 'La Razón'.

Asimismo, Del Castillo ha tildado de "panfleto" el documento de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las irregularidades en las elecciones de 2019. "En nuestro país no hubo fraude electoral y toda la gente que la rodea (a Áñez) hizo todo lo posible para consumar un golpe de Estado", ha dicho el ministro.

"A partir de que asumió la señora Jeanine Áñez han existido muertos, heridos, encarcelamientos injustificados, con eso vinieron a robarnos y nos saquearon en plena pandemia", ha dicho Del Castillo según recoge un comunicado.

"No solo comprobamos que no hubo fraude por que ganamos con el 55 por ciento en las elecciones de 2020, sino que 6 instituciones extranjeras también lo comprueban así, en cambio ustedes no pudieron comprobar nunca de que hubo un fraude electoral, porque ustedes pregonan una narrativa falsa, les encanta mentirle al pueblo", ha defendido.

Entre los argumentos para denominar "golpe de Estado" al periodo de Áñez, Del Castillo ha apuntado a la falta de reestructuración de la directiva del Senado y la ausencia de sesión de lectura de las renuncias de los exmandatarios y de posesión de Áñez así como ha asegurado que en la investigación sobre la expresidenta se ha respetado todo el proceso adecuado.

Por su parte, el diputado de la oposición Erwin Bazán ha compartido que Del Castillo busca "manipular" lo ocurrido en noviembre de 2019. "Aprendiz de Murillo, Murillito, de verdad que sí, desde ahora en adelante no vas a ser ministro vas a ser director de cine con esas proyecciones, con esa imágenes sos un manipulador, jugando a ser Ministro de Gobierno", ha dicho Bazán.

Ante estos comentarios, Del Castillo ha respondido que busca unión "para que esta gente que ha peregrinado por más de un año obtenga justicia". "Pido a Bazán que nos diferenciemos, de que esta legislatura sea diferente y que no solo gritemos y nos agarremos a puñetes", ha expresado.

Finalmente, a pesar de las tensiones, los parlamentarios ratificaron el respaldo a la gestión del ministro de Gobierno en esta cuestión con el voto del MAS y el ministro ha salido a hombros de la sesión.

Áñez está en prisión preventiva desde el 15 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019. Las autoridades bolivianas investigan el caso, conocido como Caso golpe de Estado, tras la denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Dos meses después de su detención, la exmandataria denunció que las autoridades bolivianas "no han presentado una sola prueba" que respalde las acusaciones que pesan contra ella. "Soy una presa política, esa es la única realidad", dijo.