Israel felicita a Paz tras su triunfo en Bolivia y propone iniciar un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales

Rodrigo Paz recibe felicitaciones de Israel, que busca reanudar relaciones tras la victoria en Bolivia

BOLIVIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El triunfo de Rodrigo Paz en las recientes elecciones presidenciales de Bolivia llegó con un mensaje especial desde Israel, cuyo gobierno extendió sus felicitaciones al presidente electo, marcando el inicio de un esfuerzo por restaurar las relaciones diplomáticas. Estas fueron interrumpidas en noviembre de 2023, a raíz de las operaciones militares en Gaza desencadenadas por ataques el 7 de octubre del mismo año.

Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, manifestó su alegría por el resultado electoral a través de un mensaje en X, reconociendo el proceso democrático boliviano y la elección de cambio representada por Paz. "Felicito al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como nuevo presidente de Bolivia. Trasladamos nuestros cálidos deseos al pueblo boliviano por su proceso democrático y su elección de renovación", expresó Saar.

El ministro israelí hizo hincapié en el deseo de su gobierno de "abrir un nuevo capítulo" en las relaciones con Bolivia, subrayando la historia de amistad entre ambos países y el pueblo judío. "Esperamos abrir un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales y hacer avanzar la cooperación en un amplio abanico de campos para el beneficio de ambas naciones", afirmó Saar, tras la victoria de Paz sobre el expresidente Jorge Tuto Quiroga en la segunda vuelta electoral.

El anuncio del rompimiento de relaciones por parte de Bolivia el 1 de noviembre llegó como respuesta a los hechos violentos en Gaza, donde las acciones militares israelíes, tras los ataques del 7-O, dejaron un saldo devastador de más de 68.100 muertos y 170.200 heridos, según se informó. Con los cambios políticos en Bolivia y las muestras de acercamiento de Israel, se abre la posibilidad de una nueva era en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.