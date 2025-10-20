Israel felicita a Paz por su victoria en Bolivia y aboga por "abrir un nuevo capítulo" en las relaciones

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en la capital de Austria, Viena, en julio de 2025 (archivo) - Katharina Kausche/dpa - Archivo

Saar apuesta por "avanzar la cooperación", después de que Bolivia rompiera lazos con Israel en noviembre de 2023

El Gobierno de Israel ha felicitado este lunes a Rodrigo Paz por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia y ha abogado por "abrir un nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales, cortadas por Bolivia en noviembre de 2023 ante las acciones del Ejército israelí durante su ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Felicito al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como nuevo presidente de Bolivia. Trasladamos nuestros cálidos deseos al pueblo boliviano por su proceso democrático y su elección de renovación", ha dicho el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien ha destacado que "Bolivia tiene un largo historial de amistad con Israel y el pueblo judío".

"Esperamos abrir un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales y hacer avanzar la cooperación en un amplio abanico de campos para el beneficio de ambas naciones", ha sostenido a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, tras la victoria de Paz en la segunda vuelta de las presidenciales frente al expresidente Jorge Tuto Quiroga.

Bolivia anunció el 1 de noviembre de 2023 la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel por la situación en Gaza, sometida tras los ataques del 7-O --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según Israel-- a una cruenta ofensiva que ha dejado hasta la fecha más de 68.100 muertos y 170.200 heridos.