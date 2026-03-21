Un juez dicta 140 días de prisión preventiva contra Marcelo Arce, hijo del expresidente boliviano Luis Arce

Archivo - El expresidente boliviano Luis Arce - Europa Press/Contacto/Javier Mamani - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Nº 27 de la ciudad boliviana de Santa Cruz ha dictaddo 140 días de detención preventiva contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, en el marco de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas.

El caso, en el que también están investigados el propio expresidente y sus hijos Luis Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira fue abierto de oficio. Marcelo Arce fue detenido el pasado miércoles tras una persecución y a su llegada al centro, flanqueado por los medios, ha dicho que todo esto es un proceso político y ha tenido un recuerdo para su también encarcelado padre.

El abogado de Marcelo Arce, Walter Suárez, ha criticado la medida "excesiva" dictada contra su defendido, quien tendrá que ingresar en la prisión de Palmasola, informan medios bolivianos. Marcelo Arce compareció este viernes ante el tribunal y frente a la sede judicial un grupo de personas lo increpó al grito de "ladrón" o le instaban a que "devuelva la plata"

Los registros realizados tras la detención de Marcelo Arce han permitido recuperar 16.500 dólares, 40.000 bolivianos, una camioneta y un casco de Yacimientos Petrolíferos Federales de Bolivia (YPFB), presuntamente utilizado para suplantar a un responsable de esta empresa estatal.

Según el Viceministerio de Transparencia, Arce Mosqueira ocupaba un piso en oficinas de YPFB y se habría beneficiado de recursos del Estado "a través del direccionamiento en procesos de contratación". Además gestionaba a través de testaferros 18 inmuebles y 20 vehículos.