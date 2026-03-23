BOLIVIA.- Justicia estadounidense condena a 25 años de prisión a Maximiliano Dávila, exjefe antidroga de Bolivia

La Justicia de EEUU condena a 25 años de prisión al exjefe antidroga de Bolivia Maximiliano Dávila - ABI/REDES SOCIALES

BOLIVIA, 20 Mar (EUROPA PRESS)

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, Maximiliano Dávila, recibió una sentencia de 25 años de prisión este viernes en Estados Unidos por su implicación en delitos de tráfico de drogas y de armas. Dávila, clave en la estrategia contra el narcotráfico durante el mandato del expresidente Evo Morales, esperaba su condena tras ser declarado culpable en octubre de 2025.

La extradición de Dávila se llevó a cabo en diciembre de 2024, siendo una acción destacada por el gobierno del entonces expresidente Luis Arce, quien la calificó como un "hito" en la confrontación antidrogas. La Fiscalía estadounidense reveló que Dávila, de 62 años, abusó de su posición para facilitar la importación de grandes cantidades de cocaína y brindar apoyo a narcotraficantes.

"Maximiliano Dávila ostentaba un poder extraordinario y optó por abusar de él para apoyar a los mismos narcotraficantes a quienes juró investigar, todo para enviar enormes cantidades de cocaína a Nueva York", comunicó el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton. Terrance Cole, director de la DEA, subrayó que Dávila convirtió su oficina en "una organización criminal", contribuyendo al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

"Sus acciones alimentaron la violencia, la corrupción y la adicción", enfatizó Cole, resaltando que la sentencia envía un mensaje claro sobre la inmunidad ante la ley, sin importar el rango o la autoridad. Dávila fue arrestado en enero de 2022 al intentar entrar a Argentina y había abandonado su puesto en la lucha antidrogas en noviembre de 2019, coincidiendo con la crisis política derivada de las disputas electorales.

Las investigaciones indican que entre febrero y noviembre de 2019, Dávila utilizó su influencia y conexiones tanto políticas como dentro de las fuerzas del orden para facilitar el narcotráfico a nivel internacional.