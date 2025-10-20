Latinoamérica celebra la victoria de Paz y busca fortalecer lazos con Bolivia

Latinoamérica felicita a Paz por su victoria y reafirma su interés por reforzar la cooperación con Bolivia - Europa Press/Contacto/Reynaldo Vargas

BOLIVIA, 20 Oct (EUROPA PRESS)

Rodrigo Paz recibe felicitaciones de múltiples naciones latinoamericanas tras su victoria electoral en Bolivia, marcando una posible revitalización de los lazos diplomáticos y cooperación regional. El presidente electo, quien triunfó con el 54% de los votos frente al 45% de Jorge Tuto Quiroga, experimenta una ola de apoyo internacional, iniciando con el presidente peruano, José Jerí, quien resaltó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales debido a los "históricos lazos" que conectan a ambos países. Jerí subrayó la voluntad de reactivar el diálogo político y restablecer la representación diplomática a nivel de embajadores.

Por otro lado, el gobierno chileno destacó el "claro triunfo" de Paz y expresó su disposición a profundizar el diálogo en temas de beneficio mutuo, mientras celebraba la manera ordenada y participativa en que transcurrieron las elecciones en Bolivia. De similar manera, Argentina felicitó al pueblo boliviano por la jornada electoral "ejemplar", reiterando el compromiso con la democracia y el bienestar de Bolivia.

Desde Argentina, el ejecutivo liderado por Javier Milei manifestó su intención de fomentar una relación cercana y constructiva con el gobierno de Paz, objetivo compartido por Ecuador, que además aplaudió el compromiso boliviano por garantizar la transparencia y paz durante el proceso electoral. Ecuador espera continuar la colaboración en pro de la estabilidad y desarrollo regional.

Finalmente, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aprovechó la plataforma X para enviar sus mejores deseos al pueblo boliviano, esperando que la democracia fortalezca la amistad y colaboración entre las naciones.

La victoria de Paz no solo simboliza un cambio político en Bolivia sino también un potencial punto de inflexión en las relaciones interamericanas, prometiendo una era de cooperación renovada y diálogo reactivado entre Bolivia y sus países vecinos.