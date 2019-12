Bolivia.- El líder del Comité Cívico de Potosí no descarta presentarse a las elecciones de Bolivia con Camacho

Publicado 01/12/2019 6:37:28 CET

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, no descarta presentarse a las elecciones de Bolivia junto al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que ya ha renunciado a su cargo para perseguir este objetivo.

"Vamos a hacer lo correcto. Si lo correcto es asumir esa responsabilidad, sí, vamos a ser candidatos, pero si lo correcto es que yo decline a ésta situación por el bien de Bolivia, lo vamos a hacer también", ha indicado este sábado Pumari en una entrevista con 'El Deber'.

En este sentido, ha aludido a que la posibilidad de presentarse a las elecciones como compañeros de candidatura sí se ha planteado. "En un momento hasta en son de broma, lo pensamos, pero sí hemos podido conversar a partir de la solicitud de algunas organizaciones, que nos decían que seamos esa renovación de la política, que seamos nosotros los actores fundamentales que puedan transformar Bolivia", ha especificado.

"No lo vamos a negar, lo hemos pensado, existe la posibilidad de tomar esa decisión", ha zanjado Pumari, al tiempo que ha asegurado que mejor persona que Camacho "no podría encontrar" para dar el salto a la política.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la decisión de comenzar una carrera política es una "decisión patriótica" y ha señalado que es necesario analizar la situación en la que vive Bolivia. "Una crisis social que es latente y una crisis económica que se avecina", ha clarificado.

Por otra parte, Pumari también ha negado este sábado un acercamiento con el líder opositor Carlos Mesa, el principal competidor del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en las elecciones del 20 de octubre que desembocaron en la crisis política en la que está inmersa el país y la dimisión del presidente. Mesa ya ha confirmado que repetirá en las futuras elecciones de Bolivia.

"Eso es totalmente falso, yo con el señor Mesa no me he sentado", ha rechazado Pumari en una visita a Santa Cruz, según ha recogido la agencia boliviana de noticias ABI.

"Para mí la lealtad es lo primero que debe prevalecer para construir un nuevo país, esperamos estar en la misma línea porque la esperanza que se ha dado entre occidente y oriente ha sido también la unificación", ha agregado.

No obstante, el líder cívico sí ha destacado la importancia que Mesa tuvo en los hechos que derivaron en la renuncia de Morales, pero ha valorado que ya no debe presentarse como candidato a la presidencia.

"Él debe asumir la responsabilidad con el país que ha pedido renovación en todos los ámbitos. Para mí, Carlos Mesa tiene otro rol que cumplir con la patria, de representarnos adecuadamente a nivel internacional", ha señalado. "Se le agradece, pero es hora de escuchar al pueblo que pide renovación", ha remachado Pumari.

CAMACHO ESTÁ A LA ESPERA DE SU CONFIRMACIÓN

Por su parte, Camacho se mantiene a la espera de que Pumari confirme su candidatura como vicepresidente a las elecciones, según ha expresado este sábado en otra entrevista con 'El Deber'.

"(Pumari y yo) confirmamos el lunes en Potosí que yo iba a la presidencia y él a la vicepresidencia", ha indicado el líder cívico, que ha hecho hincapié en que "él está en todo su derecho de decidir si quiere ir a la vicepresidencia o no".

"Lo que se confirmó el lunes fue lo que generó que yo inmediatamente presente mi renuncia al cargo del comité. No podíamos mezclar el civismo con la política", ha continuado.

Camacho anunció el viernes su renuncia al cargo de presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz para presentarse a las elecciones de Bolivia.

"Presidir esta institución es un sueño de toda la vida (...) y anhelé tener esta oportunidad, pero la tengo que abandonar por otro sueño, otro anhelo aún más fuerte: ser presidente de la República de Bolivia", ha indicado Camacho en un comunicado que ha difundido a través de su cuenta de Twitter.

"La consolidación de nuestra democracia no está lograda, tenemos un Gobierno de transición con tareas muy importantes como pacificar el país y proveer las condiciones para unas nuevas elecciones con un Tribunal Supremo Electoral de personas idóneas que den certeza, transparencia y credibilidad", ha agregado.

En cuanto a la eventual candidatura conjunta entre Camacho y Pumari, la propuesta la lanzó el excandidato presidencial por la Unidad Cívica Solidaridad, Víctor Hugo Cárdenas, que instó a todos los opositores al expresidente Evo Morales a renunciar a sus aspiraciones para dar paso a una candidatura única.

Cárdenas señaló a Camacho y al líder del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente.

"Si el país demanda la dupla, tendremos que sentarnos con los sectores opositores" para tomar una decisión y, "si no es lo mejor para Bolivia, entonces no lo vamos a hacer", contestó Camacho en una rueda de prensa.

La candidatura presidencial de Camacho supondría desplazar al expresidente y exvicepresidente Carlos Mesa, que compitió en las últimas elecciones y logró el respaldo de los demás candidatos opositores al ser el segundo más votado, por detrás de Morales, de acuerdo con los resultados oficiales.

Sin embargo, al desvanecerse la posibilidad de celebrar una segunda vuelta entre Morales y Mesa y, con la autoproclamación de Jeanine Áñez como mandataria interina, el excandidato presidencial se ha visto desplazado.

LA CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA

La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que el ahora expresidente Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un "fraude gigantesco". La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo una auditoría del proceso electoral en la que halló "irregularidades".

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y huyó a México. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el antiguo mandatario y la renuncia de otros altos cargos.

Ni Morales ni sus seguidores reconocen a Áñez porque consideran que su estancia en el Palacio Quemado es fruto de un "golpe de Estado".

Áñez promulgó el domingo la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de las elecciones, norma que prevé que ni Morales ni su exvicepresidente, García Linera, podrán ser candidatos.