Bolivia.- Luis Fernando Camacho se impone a Arce y Mesa entre los bolivianos residentes en España

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho ha sido el candidato más votado por los bolivianos residentes en España en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo, por delante del virtual vencedor, Luis Arce, y del segundo candidato más respaldado a nivel interno, el expresidente Carlos Mesa.

Según los datos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con el recuento ya concluido al 100 por cien, Camacho, representante de Creemos, obtuvo en España el 34,95 por ciento de los más de 35.000 votos emitidos el domingo, en concreto 11.799.

El exministro Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, logró el 31,97 por ciento de los sufragios (10.791), mientras que Mesa, líder de Coalición Ciudadana, obtuvo un 31,01 por ciento (10.467). Del resto de aspirantes, ninguno superó el umbral del 2 por ciento.

Las autoridades electorales estiman que la tasa de participación entre los expatriados en España fue de casi un 59,5 por ciento, ya que acudieron a las urnas 35.826 de las 60.239 personas que estaban habilitadas para votar. Hubo 224 votos en blanco y 1.844 nulos.

MENSAJE DE CAMACHO

Camacho, que dentro de las fronteras de Bolivia solo se habría impuesto en el departamento de Santa Cruz, ha afirmado en un mensaje que su partido está haciendo el "mejor esfuerzo" para "cuidar el voto de los bolivianos" que han confiado en él como candidato a la Presidencia.

El dirigente cruceño ha lamentado los "momentos de incertidumbre" generados por el retraso en el recuento por la "muy mala administración" del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero ha prometido que no renunciará a la política. "No me iré a ningún lado, no dejaré a mi pueblo, a mi gente", ha subrayado.