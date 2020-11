Bolivia.- Este lunes arranca la investigación de la CIDH sobre las masacres de Sacaba y Senkata, en Bolivia

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes comenzarán a trabajar los seis expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la violencia desatada en el marco de las protestas postelectorales ocurridas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año. En particular investigarán las masacres de Sacaba y Senkata.

El trabajo de estos especialistas "no está limitado a hechos específicos y puede alcanzar distintos actos de violencia y violación a los derechos humanos cometidos durante el periodo asignado", ha explicado la propia CIDH en un comunicado.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) estará integrado por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez, Marlon Weichert y Jaime Vidal, quien será el secretario ejecutivo del grupo.

Los seis se reunirán este lunes con autoridades y ofrecerán una rueda de prensa en la que darán detalles sobre la misión del grupo, que permanecerá en el país durante seis meses, un plazo que puede ser ampliado por acuerdo con el Gobierno.

El GIEI-Bolivia iniciará su trabajo en el marco del Acuerdo suscrito el 12 de diciembre de 2019 por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos.

"Desde su instalación, el GIEI-Bolivia desarrollará su trabajo de manera independiente e imparcial. Programará encuentros con víctimas y testigos, autoridades, así como con organizaciones de la sociedad civil respetando las normas sanitarias de cuidado que exige el contexto de pandemia. Además, recurrirá a cualquier fuente de investigación que considere relevante, además de las que le proporcionen sus contrapartes en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil boliviana", ha explicado la CIDH.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha aclarado este domingo que la investigación del grupo de expertos de la CIDH no tiene por qué frenar la abierta por la Fiscalía boliviana.

"No hay una relación cronológica, no implica la intervención del grupo de expertos una vez terminado su trabajo recién el Ministerio Público pueda actuar (...). Él no va a verse limitado en su trabajo por el informe, por el trabajo del grupo de expertos, eso si queremos dejarlo muy claro", ha apuntado en entrevista con Radio Panamericana recogida por la agencia de noticias boliviana ABI.

En un informe preliminar, la CIDH calificó de "masacres" la represión de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en La Paz, en las protestas registradas tras la dimisión de Evo Morales. Murieron más de 25 personas y hubo un centenar de heridos.