Bolivia.- El MAS y CC lideran la intención de voto para las elecciones de Bolivia, según sondeo

El partido del expresidente de Bolivia Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), y el de Carlos Mesa, su principal opositor, la alianza Comunidad Ciudadana (CC), lideran la intención de voto para las elecciones que se celebrarán en el país andino en 2020.

Así lo ha revelado una encuesta del diario local 'Página Siete', que otorga al dirigente Andrónico Rodríguez, uno de los nombres que más se repite como sucesor de Morales, un 23 por ciento de los votos, mientras que un 21 por ciento votaría por Mesa, que ya ha ratificado su candidatura a los comicios.

Rodríguez y Mesa ascienden siete puntos cada uno respecto a un sondeo realizado en noviembre por el mismo diario, donde Rodríguez conseguiría el 16 por ciento de los votos y Mesa el 14 por ciento.

Por su parte, tanto el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que ya ha confirmado que se presentará a las elecciones, como el presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, que aún no ha definido su candidatura, descienden en intención de voto, según la encuesta.

Camacho lograría el 13 por ciento de las papeletas, tres puntos menos de los que alcanzaba en la encuesta de noviembre. Pumari, por su parte, obtiene un 10 por ciento del respaldo, seis puntos menos en relación al sondeo anterior.

Este descenso en las candidaturas de Camacho y Pumari se registra tras la filtración de un audio en el que se oye a ambos dirigentes cívicos negociar su candidatura conjunta en las elecciones. En el mismo, Pumari pide a Camacho 250.000 dólares y el control de dos aduanas a cambio de ser su compañero de fórmula.

Por otra parte, el 14 por ciento de los participantes en el sondeo, que se realizó a un total de 800 personas, ha declarado que no votaría por ninguno de los candidatos, y que su voto sería blanco o nulo. Además, otro 8 por ciento declara no saber a quién votar o no querer responder a esa cuestión.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia aún no ha definido la fecha de las elecciones en Bolivia. La crisis política en el país andino se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un "fraude gigantesco".

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha concluido en su informe final que en los comicios hubo "manipulación dolosa" y "parcialidad", así como "irregularidades graves", tales como la "falta de resguardo de las actas" y la pérdida de "material sensible".

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y huyó a México. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el antiguo mandatario y la renuncia de otros altos cargos.

Bolivia se prepara ahora para celebrar unas nuevas elecciones en las que ni Morales ni su vicepresidente, Álvaro García Linera, podrán participar, conforme al acuerdo al que el MAS, y el Gobierno de Áñez han llegado en el Congreso.