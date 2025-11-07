BOLIVIA.- El MAS expulsa a expresidente boliviano del partido y pide investigación por corrupción

Archivo - Bolivia.- El MAS expulsa al presidente saliente de Bolivia del partido y solicita una investigación por corrupción - Europa Press/Contacto/Diego Rosales - Archivo

BOLIVIA, 6 Nov (EUROPA PRESS)

El Movimiento Al Socialismo (MAS) expulsó este jueves a Luis Arce, presidente saliente de Bolivia, de sus filas, tras hacerse pública la solicitud a la Fiscalía para investigar las recientes acusaciones de corrupción en su contra. El anuncio fue realizado por Grover García, líder del partido, quien en declaraciones a la prensa destacó que Arce violó los principios del MAS y las leyes bolivianas, tal como recoge el diario 'El Deber'.

García detalló que "Arce desvió los fondos del instrumento político. Hemos solicitado con varias notas que pueda regularizar y nunca regularizó hasta esta fecha, y cabe aclarar, esos aportes nunca llegaron a las arcas del instrumento político. También hemos visto una traición en pleno proceso electoral al binomio, a los candidatos a senadores, diputados, así como a nuestros militantes".

Este movimiento por parte del MAS pone en evidencia las profundas divisiones dentro del partido, revelando un escenario de controversia y acusaciones que llegan en un momento crítico para la política boliviana. La expulsión de Arce y la subsiguiente acción legal no solo marcan un precedente dentro del MAS, sino que también abren interrogantes sobre la gestión de los recursos y la lealtad entre los miembros del partido gobernante.