Bolivia.- Mesa advierte a Morales de que si regresa a Bolivia deberá "rendir cuentas"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ha advertido de que si el antiguo mandatario Evo Morales regresa a Boliva deberá "rendir cuentas", al tiempo que ha insistido en que él es la única alternativa válida para evitar la vuelta al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Durante un acto de campaña este martes en Santa Cruz, tradicional feudo de oposición al MAS y una plaza clave en estas elecciones, Mesa ha insistido en sus opciones de victoria en las elecciones del domingo. "Que quede claro, que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce", ha subrayado, en referencia al candidato del MAS, Luis Arce.

El expresidente ha insistido en que "Arce no es otra cosa que Morales y Morales 'never in the life'", ha dicho, provocando que esta afirmación se haya convertido rápidamente en 'hashtag' en las redes sociales y en lema de su campaña. "No queremos más corrupción, no queremos más fraudes", ha subrayado Mesa, en alusión a los catorce años de gobierno del MAS en Bolivia.

Mesa ha insistido en que Arce es Morales "disfrazado" y ha recordado que fue su ministro de Economía durante doce años, por lo que votar por Comunidad Ciudadana es, según él, la mejor opción. "Los únicos que podemos derrotar a Morales, el MAS y Arce, somos nosotros Comunidad Ciudadana", ha insistido, según los medios locales.

Por último, ha enviado un mensaje al antiguo presidente, quien vive actualmente exiliado en Argentina pero que ha expresado su intención de regresar a Bolivia si gana el MAS. "Que el autócrata no se confunda, si vuelve a Bolivia volverá para rendir cuentas no para otra cosa", ha advertido.

El propio Morales había salido el martes al paso de las acusaciones de que si gana el MAS en las elecciones será él y no Arce quien en realidad gobierne el país, asegurando que él se dedicará a formar a nuevos líderes.

Arce también ha celebrado el martes un acto electoral en Santa Cruz. Aquí, según informa el diario 'El Deber', ha prometido que si gana solo estará un mandato en el cargo. "Vamos a hacer un gobierno que se proyecte para los siguientes años, nosotros nos vamos a ir después de los cinco años, pero vamos a dejar un MAS renovado para que continúe el proceso hasta la eternidad", ha indicado a sus seguidores.