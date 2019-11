Bolivia.- Mesa insiste en pedir nuevas elecciones en Bolivia para que Morales salga del poder "con el voto"

Publicado 05/11/2019 19:24:58 CET

El líder opositor Carlos Mesa ha reiterado este martes su llamamiento a que se repitan las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre en Bolivia para que el actual mandatario, Evo Morales, salga del poder "con el voto".

"Evo Morales debe salir del Gobierno y debe salir mediante el voto, es decir, con nuevas elecciones", ha dicho en declaraciones a la prensa recogidas por el diario boliviano 'El Deber'.

Mesa ha rechazado los resultados oficiales, que dan la victoria a Morales en primera vuelta, por considerar que son fruto de un "fraude gigantesco". En un primer momento, pidió una segunda vuelta pero ahora reclama directamente nuevos comicios.

El líder indígena ha accedido a que la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante que comenzó el pasado jueves y se conocerá en unos doce días.

Sin embargo, Mesa --ex presidente y ex vicepresidente-- la ha rechazado argumentando que es un acuerdo unilateral entre el Gobierno y la OEA que no ha tenido en cuenta a la oposición.

En estas semanas, ambas partes han llamado a la movilización de los suyos lo que ha derivado en enfrentamientos y saqueos. Al menos dos personas han muerto y más de 190 han sido detenidas. Morales ha llegado a acusar a Mesa de lanzar un "golpe de Estado".

En un último incidente, simpatizantes oficialistas han cercado al líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el Aeropuerto Internacional de El Alto, a donde ha llegado para entregar a Morales una carta exigiendo su dimisión, una vez expirado el plazo de 48 horas que le habían dado para ello.

El dirigente opositor ha denunciado que ha sido enviado de vuelta a Santa Cruz con "mentiras" y ha anunciado que el miércoles volverá a viajar a La Paz y que lo hará tantas veces como sea necesario. Camacho ha aconsejado al Gobierno que "se preocupe" por Morales.

Mesa se ha referido a lo ocurrido con Camacho, indicando que "no es un caso aislado". En su opinión, es la prueba de que el partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS) está generando violencia. Tiene un "falso discurso de paz", ha reprochado.