El ministro de Exteriores de Bolivia asegura que Áñez "se irá del país" si carece de vigilancia policial

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, ha asegurado que la expresidenta interina Jeanine Áñez "se irá del país" en canto se quede sin vigilancia policial y ha defendido que desde el Gobierno no se ha vulnerado ninguno de sus derechos.

"Se la detiene legal y legítimamente porque hay riesgo de fuga. Jeanine Áñez, si la dejan en una situación sin resguardo (policial), apuesten cualquier cosa a que se va a ir del país", ha dicho durante una entrevista con la cadena Bolivia TV.

Así, el ministro ha recordado que la exmandatario se encuentra bajo arresto de forma preventiva en el marco del caso del presunto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.

Además, ha aseverado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido en un dictamen en el que rechazaba la aplicación de medidas cautelares a favor de Áñez que los derechos de la expresidenta no están siendo vulnerados por las autoridades.

En este sentido, ha calificado de "estrategia" las denuncias presentadas por su equipo legal y la oposición sobre la supuesta falta de atención médica que habría sufrido en la cárcel de mujeres de Miraflores, en la paz, según informaciones del diario 'La Razón'.

"No podemos permitir que en Bolivia haya impunidad", ha dicho Mayta, que ha matizado que "las masacres no pueden quedar sin sanción". "Áñez no jaló el gatillo, pero sí tiene su sangre porque emitió un decreto supremo para reprimir las movilizaciones y exoneró a los militares de responsabilidades", ha dicho.

El viernes, la CIDH rechazó la solicitud de implementar medidas cautelares favorables para la defensa Áñez y cerró el caso. "El expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado", recogía en un documento. Por ello, Mayta ha instado a los que "realmente tengan convicciones a la hora de proteger los Derechos Humanos" a hacer viable un "juicio de responsabilidades" en su contra.

Acusada de sedición, terrorismo y conspiración en el 'caso Golpe de Estado', la exmandataria se encuentra en prisión desde el 15 de marzo de 2021, inicialmente en el penal de Obrajes y actualmente en la cárcel de Miraflores. Áñez fue detenida pocos días antes en Trinidad cuando estaba a punto de salir del país hacia Brasil, según aseguran las autoridades bolivianas.