Bolivia.- El ministro de Exteriores de Morales llega a Nicaragua en una "visita"

Publicado 14/11/2019 15:39:31 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diego Pary, el ministro de Exteriores del ya ex presidente boliviano Evo Morales, ha llegado a Nicaragua en las últimas horas en una "visita" que, de acuerdo con la prensa oficial, se extenderá a otros países.

"El pueblo y el Gobierno de Nicaragua se sienten contentos y orgullosos de recibir en nuestra Nicaragua (...) al canciller del invicto pueblo de Bolivia, compañero Diego Pary, que nos visita como parte de un recorrido por distintos países", ha dicho la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, según El 19 Digital.

Murillo ha sostenido que "en Nicaragua siempre serán bienvenido todos los luchadores, todos los guerreros de espíritu infinito, todos los que sabemos que la luz vence a la oscuridad y que el tiempo de las políticas destructivas (...) está quedando atrás".

Además, la mujer y 'número dos' del Gobierno de Daniel Ortega ha expresado su "total repudio y rechazo a la intervención foránea y a la confluencia del fascismo y el racismo que autodenominándose cívicos, como aquí, han propiciado, ejecutado y consumado brutalidades, crímenes de odio, con guiones de destrucción".

Así, ha reiterado que en Bolivia se ha consumado "un golpe de Estado" y ha expresado su apoyo a "los hermanos que están batallando, exigiendo la restauración del orden, de la convivencia armoniosa, del bien"

"Tenemos, como siempre, la certeza, la esperanza, puesta en la rebeldía histórica de nuestros pueblos, pueblos originarios, pueblos mestizos, afrodescendientes. En nuestra América caribeña tenemos la conciencia crecida, alzada", ha declarado.

Pary era uno de los pocos ministros del antiguo Gabinete de Morales que no habían anunciado su dimisión. El propio Morales se encuentra en México en calidad de asilado político junto a Álvaro García Linera, ex vicepresidente, y Gabriela Montaño, ex ministra de Salud.

Según el diario boliviano 'El Deber', más de 30 antiguos miembros de la Administración de Morales están en la Embajada de México en La Paz. "Tenemos alrededor de unas 35 personas que han pedido asilo (...) y hay 30 personas asiladas dentro de la Embajada de México en Bolivia", ha dicho la embajadora, María Teresa Mercado.

CRISIS POLÍTICA

Bolivia está sumida en una profunda crisis desde las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Los resultados oficiales dieron la victoria a Morales, pero el candidato opositor Carlos Mesa denunció un "fraude gigantesco" del Gobierno.

Ambos bandos llamaron a la movilización de sus simpatizantes, lo cual derivó en enfrentamientos, bloqueos y saqueos que se han saldado con al menos diez muertos y cientos de detenidos.

En este contexto, Morales accedió a que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera una auditoría electoral que finalmente ha confirmado irregularidades. En respuesta, el aún presidente aceptó celebrar nuevas elecciones, pese a lo cual los uniformados reclamaron su salida del Palacio Quemado.

Morales renunció el mismo domingo y el lunes por la noche (hora local) embarcó en un avión rumbo a México, a donde llegó el martes como asilado político. "Mientras tenga la vida, seguimos en política", ha proclamado ya en suelo mexicano.

La vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Añez, se ha proclamado mandataria interina, dado que tanto García Linera como los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados --que la precederían en la línea sucesoria trazada por la Constitución-- han dimitido igualmente.

Añez ya ha nombrado un nuevo Gobierno. Karen Longaric ha sido nombrada ministra de Exteriores, cargo desde el que se ha comprometido a "reconstruir la política exterior" de Bolivia.