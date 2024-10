Morales acusa al Gobierno de Bolivia de orquestar un plan contra él por el caso del supuesto abuso de menores

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha criticado este viernes al ministro de Justicia, César Siles, que haya presentado en las últimas horas nuevas acciones en relación a un supuesto caso de abuso de menores que habría cometido, después de que ya en 2020, durante el periodo de Jeanine Áñez, se le investigará sin hallar nada.

"Yo no puedo entender qué clase de procurador o ministro de Justicia tenemos, cuando este caso está cerrado. Acaso no sabe que ya fui investigado por este delito", ha protestado este viernes en una rueda de prensa celebrada en Cochabamba, en la que ha estado respaldado de sus seguidores.

"En aquel entonces ya se investigó y no encontraron ni demostraron nada", ha remarcado Morales, quien desde hace varios años viene protagonizando una lucha interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) con el presidente, Luis Arce.

Morales ha relatado que en 2020, Áñez, "utilizando el Ministerio de Justicia", ya le procesó por esta supuesta relación que habría mantenido con una menor de 15 de años y de la que habría surgido un bebé. " Ya me procesó, ya me investigó y se ha demostrado que no hubo nada", ha dicho mostrando la sentencia.

El expresidente boliviano ha asegurado que esta nueva maniobra no es más que una "mentira", como el resto de acciones legales que se han presentado contra él, después de la marcha que encabezó la semana pasada con miles de sus seguidores hasta La Paz para exigir la renuncia del Gobierno.

La polémica se ha reabierto esta semana después de conocerse que durante unas horas existió una orden de detención contra Morales por un supuesto delito de abuso y trata de menores, que finalmente fue cancelada, entre las protestas de los fiscales de haber recibido presiones del fiscal general, Juan Lanchipa.

La ya exfiscal de Tarija Sandra Gutiérrez denunció al fiscal Lanchipa de estar protegiendo al expresidente Morales, después de que fuera presionara para dejar el caso y la orden de arresto que emitió por esta cuestión fuera cancelada poco después por un tribunal de Santa Cruz.

El Ministerio de Justicia se ha sumado al caso y ha anunciado que se presentará como acusación. Asimismo, Arce ha solicitado una investigación reservada debido a que "está por medio una menor" y todo es "sumamente delicado", subrayando que su Gobierno "nunca" utilizará esta cuestión con fines políticos.