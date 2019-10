Bolivia.- Morales asegura que "no entiende" a aquellos que no reconocen su victoria en las elecciones presidenciales

Publicado 29/10/2019 2:43:08 CET

Bolivia.- Morales asegura que "no entiende" a aquellos que no reconocen su victo

Bolivia.- Morales asegura que "no entiende" a aquellos que no reconocen su victo - ABI

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha asegurado este lunes que "no entiende" a aquellos que no reconocen su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron en el país hace más de una semana.

"Lamento mucho que no reconozcan el triunfo del pueblo boliviano. No son muchos. Unos dicen nuevas elecciones y otros segunda vuelta. No se entiende. Hermanos, tienen que entender que Evo ha ganado en la primera vuelta", ha afirmado Morales durante un discurso en un acto de celebración por la victoria de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las manifestaciones comenzaron en el país el mismo 20 de octubre, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendiese el recuento de votos, en un momento en el que Morales parecía abocado a una segunda vuelta con el principal candidato opositor, Carlos Mesa. Tras la reanudación del recuento, se confirmó la victoria del presidente en primera ronda.

"No vamos a entrar a la provocación de ellos (...). Quieren buscar muertos para echarme la culpa", ha indicado el mandatario bolivariano, quien además ha agradecido a la Policía "por no prestarse a eso", según ha recogido la agencia ANF.

Morales también se ha dirigido a la oposición del país, a quienes ha dicho que "si dicen que hay fraude, que demuestren donde". El Gobierno boliviano pidió el pasado jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) que realizara una auditoría a las elecciones para garantizar la transparencia de los resultados de esos comicios, petición que fue aceptada por ese organismo.

La victoria de Morales ha sido cuestionada tanto por la oposición como por varios países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia, quienes expresaron su preocupación por la situación en Bolivia.

Sin embargo, el presidente boliviano ha afirmado que el Ministro de Exteriores del país, Diego Pary, ha asegurado que más de 90 países apoyan su victoria en la primera vuelta.

Mesa ha acusado este lunes al Gobierno de Morales de estar intentando responsabilizarle de los actos de violencia que se están produciendo en el país tras la reelección del mandatario.

Así, Mesa ha defendido que en "ningún caso" ha hecho un llamamiento a "acciones de violencia" en el marco del paro nacional decretado en respuesta al supuesto fraude electoral que permitió la victoria de Morales en primera vuelta "ni en ningún tipo de iniciativa que no sea resistencia pacífica y democrática".

Morales ha contestado diciendo que "pacíficamente vamos a defender la democracia". "Aquí, lo que hicieron tanto daño en los tiempos del neoliberalismo no van a volver", ha añadido.