Bolivia.- Morales denuncia la detención de otro de sus apoderados: "Es un atropello"

Publicado 03/02/2020 18:07:59 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente boliviano Evo Morales ha denunciado este lunes la detención de Wilfredo Chávez, ex viceministro de Seguridad de su Gobierno que ejercía ahora de apoderado suyo, tras la captura de la ex jefa de Gabinete y también apoderada Patricia Hermosa, lo que ha considerado "un atropello".

"Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que la dictadura ha instruido la detención del delegado político del MAS ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia y mi apoderado, Wilfredo Chávez. Este es un atropello sin nombre que quiere proscribirnos", ha informado en Twitter.

Chávez dimitió en noviembre, siguiendo el ejemplo de Morales, y un mes después se presentó ante la Fiscalía como apoderado del líder indígena para ser informado sobre las investigaciones en contra de este último.

Morales ha sido denunciado ante los tribunales bolivianos por sedición y terrorismo y ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad por una conversación telefónica en la que ordenaría a sus seguidores cercar las principales ciudades de Bolivia.

Morales renunció al cargo el 10 de noviembre por las "irregularidades" detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Más de 30 personas murieron en los enfrentamientos posteriores entre simpatizantes y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.

El ex presidente considera que es víctima de un "golpe de Estado" porque dimitió después de que las Fuerzas Armadas y la Policía se lo sugirieran y, por tanto, no reconoce al Gobierno interino de Jeanine Áñez.

El MAS de Morales y el nuevo oficialismo llegaron a un acuerdo en el Congreso para celebrar unas nuevas elecciones el próximo 3 de mayo, vetando expresamente al antiguo mandatario como candidato presidencial.

Ahora, Morales, que está refugiado en Argentina, pretende competir en las urnas para conseguir un escaño como diputado o senador. Sus ex ministros Luis Arce y David Choquehuanca serán los candidatos del MAS a la Presidencia y la Vicepresidencia, respectivamente.

El Movimiento Al Socialismo ha ratificado este mismo lunes la invitación a Morales para que se sume a la lista al Senado. "No es un capricho" del antiguo mandatario, ha asegurado el MAS, que le señala como su "líder indiscutible", de acuerdo con el diario local 'Página Siete'.

Hermosa fue detenida el pasado viernes en La Paz con la documentación necesaria para inscribir la candidatura de Morales al Congreso. Según ha denunciado él este lunes, la Policía se ha quedado con dos documentos: la cartilla militar y el poder notarial.

Morales ha considerado que todos estos movimientos anticipan "un verdadero fraude" el 3 de mayo.