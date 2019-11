Bolivia.- Morales tacha de "neogolpista" a la OEA y avisa a otros mandatarios: "Cuídense de la OEA"

Publicado 13/11/2019 16:13:01 CET

El ex presidente de Bolivia Evo Morales

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente boliviano Evo Morales ha tachado de "neogolpista" a la Organización de Estados Americanos (OEA) por confirmar las irregularidades denunciadas por la oposición en las elecciones del pasado 20 de octubre, que según resultados oficiales le habían dado un cuarto mandato, aconsejando a otros mandatarios latinoamericanos que se "cuiden" de la OEA.

"La OEA es neogolpista para mí", ha dicho Morales en una entrevista concedida este miércoles a la emisora colombiana W Radio. "Lamentablemente, la OEA se ha sumado a ese golpe de Estado. Recomiendo (...) a los nuevos políticos de América Latina: Cuídense de la OEA", ha añadido.

Además, ha vuelto a rechazar la autoproclamación de la senadora opositora Jeanine Añez como presidenta interina. "Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo", ha denunciado horas antes vía Twitter.

El líder indígena ha considerado que en estos momentos "la única salida" para "recuperar la democracia" en la nación andina es respetar la Constitución y a los movimientos sociales.

Así, ha pedido a las Fuerzas Armadas y a la Policía, a las que culpa también de esta supuesta asonada, que "no metan bala al pueblo". "He equipado a las Fuerzas Armadas no contra el pueblo (...), sino para que defiendan la patria", ha subrayado.

Bolivia está sumida en una profunda crisis desde las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Los resultados oficiales dieron la victoria a Morales, pero el candidato opositor Carlos Mesa denunció un "fraude gigantesco" del Gobierno.

Ambos bandos llamaron a la movilización de sus simpatizantes, lo cual derivó en enfrentamientos, bloqueos y saqueos que se han saldado con al menos siete muertos y cientos de detenidos.

En este contexto, Morales accedió a que la OEA hiciera una auditoría electoral que finalmente ha confirmado irregularidades. En respuesta, el aún presidente aceptó celebrar nuevas elecciones, pese a lo cual los uniformados reclamaron su salida del Palacio Quemado.

Morales renunció el mismo domingo y el lunes por la noche (hora local) embarcó en un avión rumbo a México, a donde llegó el martes como asilado político. "Mientras tenga la vida, seguimos en política", ha proclamado ya en suelo mexicano.

La dimisión de Morales ha dejado un vacío de poder porque las personas llamadas a sucederle, conforme a la Constitución --el vicepresidente y los presidentes de Sendo y Cámara de Diputados, por este orden-- también renunciaron. Añez, segunda vicepresidenta del Senado, se ha proclamado mandataria interina sin el apoyo del Congreso, que no ha logrado quórum porque los parlamentarios oficialistas se han negado a acudir a la Asamblea Legislativa.