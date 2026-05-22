La muerte de un niño de doce años eleva a cuatro el número de muertos por falta de atención médica en Bolivia

Archivo - Una bandera de Bolivia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias de Bolivia han informado este jueves del fallecimiento de un niño de doce años por cuenta de, han lamentado, los bloqueos de carreteras enmarcados en las protestas en activo desde hace semanas contra el Gobierno de Rodrigo Paz y la ausencia de políticas para hacer frente a la crisis económica, lo que sube a cuatro el número de decesos por falta de atención médica.

"El Ministerio de Salud y Deportes lamenta comunicar el fallecimiento de un niño de doce años, debido a los bloqueos que no permitieron el paso de la ambulancia en la que era trasladado de emergencia desde el Hospital Madre Obrera de Llallagua a Potosí", ha indicado la cartera sanitaria en un comunicado en el cual ha añadido que, por tales hechos, el vehículo tuvo que dirigirse hacia Oruro, falleciendo en el trayecto hacia esa ciudad.

Concretamente, el niño de doce años requería un tratamiento especializado por un cuadro de sepsis (infección). No obstante, su llegada a tiempo a un centro hospitalario no ha sido posible.

Así, tras expresar sus "profundas condolencias" a la familia y a la comunidad de Pocoata, de donde era oriundo el menor, la autoridad sanitaria ha reivindicado la importancia de que la vida esté "por encima de todo conflicto".

"Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos", reza el texto ministerial.

Ante esta coyuntura, la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, ha instado a los sectores sociales movilizados a tener empatía con quienes son trasladados en ambulancia y así evitar nuevas tragedias de este calibre.

En otro comunicado publicado poco después, la cartera de Salud ha advertido de la "crítica" situación en que se encuentran algunos hospitales públicos, dada la "falta de oxígeno, medicamentos, insumos y provisión de alimentos", lo que, ha recalcado, pone en riesgo la salud y vida de los pacientes.

Un ejemplo de ello es el caso del Hospital del Niño 'Dr. Ovidio Aliaga Unía', ubicado en La Paz. En su caso, este centro ha declarado el "estado de emergencia hospitalaria" como medida preventiva y de contingencia, según ha recogido la agencia de noticias estatal ABI.

"Esta decisión responde al riesgo de afectación en el suministro de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos, carburantes e insumos médicos esenciales, así como a las dificultades logísticas que impactan el traslado de pacientes y personal de salud", ha indicado el Comité Técnico Extraordinario del nosocomio en un comunicado.