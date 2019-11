Bolivia.- El nuevo Gobierno boliviano detendrá a los diputados del MAS responsables de "subversión y sedición"

Publicado 17/11/2019 19:42:31 CET

Atribuye al narcotráfico las movilizaciones en favor de Evo Morales y en contra del gobierno instalado sin la legitimidad parlamentaria

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro de Gobierno de transición de Bolivia, Arturo Murillo, ha anunciado este domingo la creación de una "aparato especial de la Fiscalía" para detener a diputados afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, que estarían cometiendo actos de subversión y sedición.

"Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (...). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales", ha afirmado Murillo en declaraciones recogidas por el diario 'Los Tiempos'.

Murillo ha asegurado que dirigentes políticos y los mismos ciudadanos están aportando información sobre personas que estarían haciendo sedición contra el Gobierno de transición.

"Lo que estamos informado está empezando a llegar a la gente, al pobre, al humilde, al utilizado, al que lo matan como perro, para utilizarlo, son los narcotraficantes, los delincuentes", ha apuntado.

Murillo también se ha referido al fallido acuerdo para terminar las movilizaciones en Yapacani y ha asegurado que al menos las movilizaciones se redujeron en un 50 por ciento. "Sobre Yapacaní, hay bloqueos, pero no hay demandas. Nadie sabe lo que quieren ¿cuáles son las demandas? Lo que quieren es fregar el país. Lo que quieren es secuestrar a los bolivianos. No lo vamos permitir. No lo voy a dejar", ha advertido.

CULPA AL NARCOTRÁFICO

Murillo ha asegurado además que es el narcotráfico el que está impulsando las protestas y movilizaciones contra el Gobierno de transición instalado tras la dimisión forzada de Evo Morales como presidente.

"Este camino no podemos seguir, este es el camino al desastre. El narcotráfico está apoyando esto. (...). Estamos trabajando ante grupos delincuenciales. El narcotráfico no quiere liberar a Bolivia", ha señalado.

Sobre la violencia en Sacaba, Cochabamba, donde efectivos de las fuerzas de seguridad mataron a nueve cocaleros, ha denunciado que "están matando a la gente para exacerbar". "Hacen el muerto y aparece cajón. Eso ha pasado en Cochabamba. Los duros dirigentes están matando a los campesinos", ha asegurado, con lo que insiste así en la versión del sábado, cuando aseguró que los disparos que provocaron muertes y decenas de heridos procedían de los propios manifestantes.