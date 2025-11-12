El nuevo vicepresidente boliviano solicita el cese del comandante general de la Policía al asumir su cargo

Archivo - Bolivia.- El nuevo vicepresidente de Bolivia estrena el cargo pidiendo el cese del comandante general de la Policía - Europa Press/Contacto/Christian Lombardi - Archivo

BOLIVIA, 12 Nov (EUROPA PRESS)

El recién investido vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, cuestionó enérgicamente este miércoles la legalidad con la que el comandante general de la Policía, Augusto Russo, sigue ejerciendo su cargo. Según denuncias previas formuladas por un coronel, Russo fue inhabilitado en enero tras restringir los derechos de varios agentes, lo que, según Lara, atenta contra el Estado de derecho en el país.

Durante su primera conferencia de prensa tras asumir el puesto junto al presidente Rodrigo Paz, Lara declaró, tal como recoge el diario 'El Deber', que "el primer hombre de la Policía boliviana no cumple la ley". Según el vicepresidente, la permanencia de Russo como comandante general es indebida y debería enfrentar tanto un proceso de investigación disciplinaria como acciones penales.

Lara, ex policía expulsado por denunciar corrupción dentro de la institución, hace alusión a una sentencia del tribunal de Beni que falló contra Russo, nombrado por el anterior presidente Luis Arce, por no acatar una resolución judicial que le requería permitir el acceso a cursos de especialización solicitados por varios agentes. "No cumplió con un fallo constitucional", insistió Lara, destacando que el incumplimiento de órdenes judiciales constituye un delito.

En este sentido, el vicepresidente comunicó que, en la primera reunión de gabinete, propuso al presidente Paz una remodelación de los actuales mandos policiales, idea que fue bien recibida. Aseguró que llevará a cabo este cometido en coordinación con el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, quien también le instruyó trabajar en la reestructuración de la Policía Boliviana.

Edman Lara ha utilizado su campaña en redes sociales para denunciar la malas prácticas dentro de la fuerza, prometiendo una profunda reforma que restablezca la legalidad y el respeto por el Estado de derecho en la institución.