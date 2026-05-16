Ocho países latinoamericanos condenan las protestas contra el Gobierno de Bolivia

Archivo - Bandera de Bolivia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho países latinoamericanos han firmado este viernes una declaración conjunta sobre "la situación humanitaria" en Bolivia, en medio de las protestas de los sectores minero, agrícola y docente que han dejado la capital paralizada y a la administración de Rodrigo Paz en plena crisis.

"Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población", han declarado conjuntamente Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

El Gobierno boliviano se enfrenta a un clima de creciente tensión tras semanas de protestas convocadas por diversos sectores sociales que exigen mejoras salariales y rechazan la privatización de empresas públicas. La crisis se ha agudizado este viernes con la movilización de miles de mineros, quienes han paralizado la capital del país en demanda de atención a sus reclamos, en una jornada que ha derivado en duros enfrentamientos directos con agentes de las fuerzas antidisturbios.

Es por ello por lo que los países firmantes han rechazado de esta manera "toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático" y a "alterar la institucionalidad" del Gobierno boliviano. Además, han querido respaldar al presidente de Bolivia Rodrigo Paz, "elegido democráticamente en las elecciones generales de 2025".

"En este sentido, reiteramos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social", ha condenado el comunicado.