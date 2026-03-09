BOLIVIA.- Ordenan arresto de hijo de expresidente Arce por falta de comparecencia en caso de enriquecimiento ilícito

Archivo - Ordenan el arresto del hijo del expresidente Arce tras no comparecer por un delito de enriquecimiento ilícito - AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN - Archivo

BOLIVIA, 22 Jan (EUROPA PRESS)

El hijo del expresidente boliviano Luis Arce, conocido como Rafael Arce Mosqueira, enfrenta una orden de arresto dictada este jueves por un juez boliviano, tras faltar a una cita judicial destinada a evaluar medidas cautelares en su contra por acusaciones de enriquecimiento ilícito vinculadas a la adquisición de diversos bienes inmuebles. Arce Mosqueira, quien no se presentó como estaba previsto, ha sido declarado en rebeldía y, en consecuencia, el juez ordenó su detención a solicitud de la Fiscalía, la cual sugiere que si Arce Mosqueira abandonó el país, lo hizo de manera irregular.

Este caso se suma a las investigaciones en curso que enfrenta el segundo hijo del exmandatario, en prisión preventiva desde el 12 de diciembre por cargos de fraude. Dichas indagaciones se centran en su participación en compras de alto valor de propiedades y vehículos, junto con ingresos significativos de dinero sin un origen laboral o empresarial conocido que justifique tales adquisiciones, según informó el fiscal Miguel Cardozo.

Por otro lado, el expresidente Luis Arce también se encuentra bajo custodia preventiva desde el 12 de diciembre, poco después del inicio del gobierno de Rodrigo Paz, quien sucedió a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS), derrotado en las urnas recientemente. La investigación contra Arce se relaciona con un supuesto desfalco millonario al Fondo Indígena entre 2010 y 2014, programa diseñado originalmente para dirigir el 5% de los ingresos tributarios provenientes de los hidrocarburos hacia proyectos de desarrollo rural e iniciativas en áreas indígenas.