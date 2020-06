Bolivia.- Los partidos de Bolivia pactan destinar el presupuesto de la campaña electoral por la crisis del coronavirus

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha informado este sábado de que los partidos políticos del país han acordado no gastar los aproximadamente 35 millones de bolivianos (más de 4,5 millones de euros) designados para la campaña electoral de las elecciones presidenciales del 6 de septiembre y destinar a otras necesidades.

"Se trata de una situación extraordinaria porque extraordinarios son estos tiempos, marcados por un muy grave deterioro de las variables económicas como consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus. Es una hora que exige desprendimiento y sacrificios", ha apuntado el presidente del TSE, Salvador Romero, según recoge el diario boliviano 'Página Siete'.

En cualquier otra circunstancia, el TSE hubiera insistido en la importancia, la necesidad y los beneficios de conservar el fortalecimiento público a los partidos, es decir una subvención a las candidaturas para que puedan exponer sus propuestas e ideas a través de los medios, ha apuntado Romero.

"Así también lo han comprendido las organizaciones políticas que han expresado de manera masiva su predisposición para resignar esos recursos, alrededor de 35 millones de bolivianos. El gesto debe ser reconocido y valorado por la sociedad. Esa renuncia permite liberar fondos para atender otras necesidades", ha explicado.

Esos recursos serán sumados al presupuesto electoral y por ello el TSE solo necesitaría 14 millones de bolivianos para cubrir el conjunto de los requerimientos y llevar adelante un proceso que contemple todas las urgencias de bioseguridad.

El viernes los principales candidatos presidenciales de Bolivia pidieron que estos fondos se destinaran a la lucha contra el coronavirus. "Nosotros no tenemos ningún problema en que (ese dinero) se vaya a los municipios, no al Gobierno nacional; no queremos más actos de corrupción, en los municipios se requiere recursos para combatir el coronavirus", ha dicho Luis Arce, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, quien además encabeza las encuestas de intención de voto.

Por su parte, el expresidente Carlos Mesa ha declarado que no solo deberían destinarse a la lucha contra la COVID-19 los fondos públicos para la campaña sino también los recursos que el Gobierno invierte en propaganda institucional.

Para Mesa, "la salud está primero". Así, ha recalcado que "los recursos de fortalecimiento público del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben destinarse a combatir la pandemia, pero también se deben sumar a ello el dinero de la propaganda de Jeanine Áñez y su Gobierno, y los gastos superfluos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El exlíder cruceño Luis Fernando Camacho, de Creemos, ha señalado que en marzo ya pidió al TSE que se destinara el dinero designado para la campaña a la lucha contra el virus. "Si no hay plata para salvar a los que están sufriendo por COVID-19, llevar comida a los barrios y salvar a las empresas, tampoco tiene que haber plata para política y spots", ha afirmado.

Las palabras de Arce, Mesa y Camacho han tenido lugar un día después de que la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, sugiriera que se transfieran a la lucha contra la pandemia los fondos previstos por ley para la campaña de las elecciones del 6 de septiembre.