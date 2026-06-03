Paz afirma que Bolivia vive "la batalla de las batallas" y vincula las protestas con el narcotráfico

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (archivo) - PRESIDENCIA DE BOLIVIA

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha afirmado que el país se enfrenta a "la batalla de las batallas" y ha vinculado las fuertes protestas que se vienen produciendo en las últimas semanas con los grupos del narcotráfico, a los que ha acusado de "alimentar movilizaciones y acciones" en contra de la Constitución.

"No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos", ha apuntado este miércoles.

Paz se ha expresado en estos términos durante el acto de posesión del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, que tiene por delante la difícil tarea de levantar el centenar de bloqueos, principalmente en La Paz y El Alto, que desde hace más de un mes vienen presionando al presidente para que renuncie.

No obstante, Paz ha querido diferenciar a estos grupos que buscan impedir que se levante una "nueva Bolivia" de aquellas organizaciones civiles y sindicales que expresan legítimamente sus reivindicaciones, a quienes les ha convocado a una mesa de diálogo. "Ya depende de ellos", ha dicho.

Así, ha asegurado que disponen de pruebas que sustentan tanto las acusaciones sobre el uso de recursos provenientes de estas zonas para sufragar las protestas, como de la responsabilidad en las mismas de colaboradores cercanos del expresidente boliviano, Evo Morales, según recoge el diario 'El Deber'.

Asimismo, ha denunciado la presencia de intereses extranjeros para alimentar las protestas, en especial a través de redes sociales. "Esta es una guerra, esta es una invasión contra Bolivia", ha dicho, acerca de las "mentiras" que de manera local, pero también "masivamente" desde el exterior hacen circular por la red.

"Cada mentira racial, cada mentira de división, está haciendo daño a Bolivia (...) y nuestros símbolos nacionales, todos somos bolivianos", ha expresado Paz, quien ha pedido a los manifestantes que permitan la entrada de medicinas, combustibles y alimentos de primera necesidad a las poblaciones afectadas.

Ante la actual situación, Paz ha trasladado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reforzar las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, y dotarlas de mayor seguridad jurídica, incluyendo medidas como los estados de excepción, si bien ha incidido en que su Gobierno tiende la mano para dialogar.

Paz también ha señalado que la llegada de Justiniano al Ministerio de Defensa no será el único cambio que se prevé en su gabinete, una vez ya salió por propia iniciativa el ministro de Trabajo, Edgar Morales, hace una semana, después de que el propio presidente adelantara remodelaciones.

"Esta es la batalla de todas las batallas. O transformamos la patria hacia un destino institucionalizado, sin corrupción y con el narcotráfico acorralado, o vuelve un pasado donde todo vale", ha advertido.