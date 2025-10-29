Paz critica a Maduro y asegura que Bolivia optará por la democracia y la libertad

Paz carga contra Maduro y promete que Bolivia estará "del lado de la democracia y la libertad" - Europa Press/Contacto/Diego Rosales

BOLIVIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rodrigo Paz, recién electo presidente de Bolivia, ha lanzado una respuesta firme contra Nicolás Maduro de Venezuela, tras las críticas recibidas y la subsiguiente suspensión de Sucre por parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Maduro había acusado a Paz de atacar a "países dignos" en América Latina justificando así la decisión de la ALBA. Paz ha prometido que Bolivia se mantendrá "del lado de la democracia y la libertad".

"Lo único digno, señor Maduro, es que es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución", afirmó Paz en su cuenta de la red social X, añadiendo que "Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad. Bolivia representa esos valores. Usted, señor Maduro, representa todo lo contrario". Por el momento, Maduro no ha respondido a estas declaraciones.

En un comunicado difundido en X por la oficina del presidente electo, se destacó que "los pueblos amparan, las dictaduras exilian". Paz recordó el amparo que recibió de Venezuela en su niñez frente a la persecución a su familia: "Estaré eternamente agradecido con el bravo pueblo de Venezuela".

Tras ganar la segunda vuelta de las elecciones, Paz indicó en una entrevista con CNN que no invitará a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba a su ceremonia de investidura el 8 de noviembre, aduciendo que estos países no son "democráticos". "Nosotros somos un país democrático... Claramente no (son) democráticos. No quisiera que mi país fuera ninguno de esos tres", precisó.

Paz también se comprometió a enfocarse en soluciones prácticas para su país: "Yo no voy a introducir ideología a mi pueblo, sino soluciones para empleo, para la economía, los hidrocarburos".

Como reacción, la ALBA anunció la suspensión de Bolivia, alegando que la conducta del nuevo gobierno no se alinea con los principios de la alianza. La organización recalificó que esta medida no afectaba la relación con el pueblo boliviano, con quien seguirían colaborando.

Maduro, por su parte, tildó a Paz de "antibolivariano, antisucrista, procolonialista y proimperialista" en su programa semanal 'Con Maduro +'. "Solamente le digo. Revísese, que el que se mete con Venezuela, señor Rodrigo Paz, se seca", advirtió, aunque matizó que la relación con Bolivia es "indisoluble".