BOLIVIA.- Paz designa nuevo ministro de Justicia después de que el anterior fuese sentenciado a tres años de prisión

BOLIVIA, 20 Nov (EUROPA PRESS)

El presidente boliviano Rodrigo Paz designó a Jorge Franz García Pinto como el nuevo titular del Ministerio de Justicia este jueves, reemplazando a Freddy Vidovic, quien apenas ejerció como ministro durante once días. La salida de Vidovic se produce tras revelarse que fue sentenciado a tres años de prisión por un asunto datado en 2015, vinculado a su labor profesional como abogado.

Vidovic enfrentó acusaciones por varios delitos asociados a la evasión del empresario peruano Martín Belaúnde, a quien representaba mientras se hallaba bajo arresto domiciliario en La Paz, esperando su extradición a Perú.

La situación judicial de Vidovic, una decisión personal del vicepresidente Edman Lara, fue confirmada el miércoles por el Gobierno, tras una advertencia por parte del presidente del Supremo, Romer Saucedo, recogida por medios bolivianos. Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, comunicó que "Nos han certificado que tiene una sentencia ejecutoria de tres años de privación de libertad", subrayando que el caso de Vidovic no constaba en el Rejap, el registro oficial de antecedentes penales del Estado boliviano, lo que sugiere una investigación sobre posibles irregularidades por parte del juez durante el juicio.

La designación de García Pinto como ministro de Justicia surge en un contexto de crecientes desavenencias entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara, quien había defendido a Vidovic diciendo que pondría "la mano en el fuego" por él.